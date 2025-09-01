Σκιάθος: Η στιγμή που οι τουρμπίνες αεροσκάφους εκτοξεύουν βαλίτσες μέσα στη θάλασσα – Δείτε βίντεο

Τουρμπίνες αεροπλάνου εκτόξευσαν βαλίτσες τουριστών στην Σκιάθο. Ακόμη ένα περιστατικό καταγράφηκε στο νησί και συγκεκριμένα σε παραλία δίπλα από το αεροδρόμιο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», όπου τουρίστες συγκεντρώνονται για να δουν από κοντά την απογείωση και την προσγείωση αεροσκαφών.

Ο δυνατός αέρας που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους της Ryanair την ώρα που ετοιμαζόταν για απογείωση, εκτόξευσε βαλίτσες και προσωπικά αντικείμενα μέσα στη θάλασσα, με τους ιδιοκτήτες τους να τρέχουν πανικόβλητοι να τα μαζέψουν.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, φαίνονται οι παρευρισκόμενοι να προσπαθούν να κρατηθούν όρθιοι από την ένταση του αέρα, ενώ χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο ενός τουρίστα που βουτά στο νερό για να βγάλει τη βαλίτσα του.

Παρά το γεγονός ότι οι εικόνες συχνά εντυπωσιάζουν, η επικίνδυνη αυτή «συνήθεια» έχει επανειλημμένα προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια όσων συγκεντρώνονται στην παραλία «Ξυστά» στον Άγιο Στέφανο.

Δείτε το βίντεο: