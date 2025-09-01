«Νόμιζα ότι είχα αλλεργική ρινίτιδα και hangover, ώσπου χρειάστηκα μεταμόσχευση νεφρού» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση 28χρονης

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

«Νόμιζα ότι είχα αλλεργική ρινίτιδα και hangover, ώσπου χρειάστηκα μεταμόσχευση νεφρού» - Η συγκλονιστική εξομολόγηση 28χρονης
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Μερικές φορές, τα πιο ύπουλα σημάδια κρύβουν τις πιο σοβαρές ασθένειες. Όταν η 27χρονη Ellen Swarbrick άρχισε να παρατηρεί πρήξιμο και έντονη κόπωση, τα απέδωσε σε κάτι κοινό: αλλεργία και hangover. Η πραγματικότητα, ωστόσο, ήταν πολύ πιο σκληρή. Η ιστορία της είναι μια δραματική υπενθύμιση ότι πρέπει να ακούμε το σώμα μας και να μην αγνοούμε τα συμπτώματα που μας στέλνει.

«Νόμιζα ότι τα συμπτώματα του καρκίνου ήταν έκζεμα» – Μια 32χρονη εξηγεί ποια ήταν τα σημάδια που αγνόησε πριν από τη διάγνωση με λέμφωμα

Τα συμπτώματα που αντιμετώπισε 

Την άνοιξη του 2022, η Ellen παρατήρησε ότι το πρόσωπό της ήταν πρησμένο το πρωί, κάτι που απέδωσε σε αλλεργική ρινίτιδα. «Δούλευα πολύ σκληρά και ένιωθα όλο και πιο κουρασμένη», εξήγησε η 28χρονη. «Το πρήξιμο συνεχιζόταν και πιθανότατα χειροτέρευε πολύ. Επειδή ήταν καλοκαίρι, νόμιζα ότι επρόκειτο για αλλεργική ρινίτιδα».

Ωστόσο, τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν, αναγκάζοντάς την να λαμβάνει διπλάσια δόση αντιισταμινικών. Παράλληλα, ένιωθε διαρκώς κουρασμένη, δυσκολευόταν να σηκωθεί από το κρεβάτι και αντιμετώπιζε έντονα hangovers, ακόμα και μετά από κατανάλωση μικρής ποσότητας αλκοόλ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κάνει εμετό την επόμενη μέρα, μετά από λίγα μόνο ποτήρια κρασί.

Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο του στομάχου στα 31 της αποκαλύπτει: «Αυτά ήταν τα 3 συμπτώματα που με οδήγησαν στο γιατρό»

Συνειδητοποιούσε ότι η κόπωση που βίωνε δεν ήταν φυσιολογική. Ακόμα και όταν οι αστράγαλοί της πρήστηκαν σε ένα επαγγελματικό ταξίδι, απέδωσε το σύμπτωμα στη ζέστη.

Η διάγνωση με χρόνια νεφρική νόσο που της άλλαξε τη ζωή

Όταν η κατάστασή της επιδεινώθηκε, με συμπτώματα που έμοιαζαν με γρίπη και θολή όραση, αναζήτησε ιατρική βοήθεια. Μετά από εξετάσεις, διαγνώστηκε με σοβαρή υπέρταση και στη συνέχεια, από βιοψία αποκαλύφθηκε ότι έπασχε από χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ), σταδίου 4, λόγω μιας αυτοάνοσης πάθησης που ονομάζεται IgA νεφροπάθεια.

Η κατάσταση της Ellen εξελίχθηκε ραγδαία και λίγο μετά τα Χριστούγεννα του 2024, έφτασε στο πέμπτο στάδιο, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την μεταμόσχευση νεφρού. Ευτυχώς, η μητέρα της, Kathryn, ήταν συμβατή δότης σε ποσοστό 80% και τον Μάιο του ίδιου έτους, της χάρισε το νεφρό της, σώζοντας τη ζωή της. Η συγκινητική πράξη της μητέρας της έδωσε στην Ellen νέα ελπίδα για το μέλλον.

«Είναι τόσο συγκινητικό. Κάθε φορά που βλέπω τη μαμά μου ή της μιλάω, αρχίζω να κλαίω. Μου έχει αλλάξει εντελώς τη ζωή. Απλώς έχω περισσότερη ελπίδα για το μέλλον. Δεν ήθελα να ζητήσω [από ανθρώπους να κάνουν δωρεές] και δεν ήθελα να νιώσει κανείς πιεσμένος με οποιονδήποτε τρόπο. Η μαμά μου ήταν τόσο αποφασισμένη. Ήξερε ότι θα ήταν εκείνη η δότης», είπε η γυναίκα.

Τα σημάδια της χρόνιας νεφρικής νόσου που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Η Ellen επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τα συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής νόσου, καθώς η έγκαιρη διάγνωση είναι κρίσιμη. Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), τα πρώιμα στάδια της νόσου συχνά δεν έχουν συμπτώματα, αλλά καθώς εξελίσσεται, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής:

  • Απώλεια βάρους και κακή όρεξη
  • Πρησμένοι αστράγαλοι, πόδια ή χέρια (οίδημα)
  • Δύσπνοια
  • Κόπωση
  • Αίμα στα ούρα
  • Αυξημένη ανάγκη για ούρηση, ειδικά τη νύχτα
  • Δυσκολία στον ύπνο (αϋπνία)
  • Κνησμός
  • Μυϊκές κράμπες
  • Ναυτία
  • Πονοκέφαλοι
  • Στυτική δυσλειτουργία (στους άνδρες)

Η ιστορία της Ellen Swarbrick υπογραμμίζει την ανάγκη να ακούμε το σώμα μας και να μη διστάζουμε να ζητάμε ιατρική συμβουλή, ακόμα και για συμπτώματα που φαίνονται ασήμαντα. Η δική της εμπειρία τονίζει τη σημασία της πρόληψης και της εθελοντικής δωρεάς οργάνων, μια πράξη που μπορεί να σώσει ζωές.

