«Block everything»: Τι γνωρίζουμε για το κίνημα που διαδηλώνει σήμερα στη Γαλλία – Γιατί το συγκρίνουν με τα «Κίτρινα Γιλέκα»

Να αποκλείσει κεντρικούς δρόμους, να μποϊκοτάρει σούπερ μάρκετ και τράπεζες και να παραλύσει την Γαλλία σήμερα επιχειρεί το κίνημα «Block everything» (σ.σ. Μπλοκάρουμε τα πάντα), που καλεί σε μαζικές κινητοποιήσεις.

Το κίνημα ξεκίνησε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον προϋπολογισμό λιτότητας που ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού. «Μποϊκοτάζ, ανυπακοή και αλληλεγγύη» (“Boycott, désobéissance et solidarité”). Αυτό είναι το σύνθημα της σημερινής κινητοποίησης παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε και μαζί και το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού.

Η συγκεκριμένη συλλογικότητα, η οποία έχει περίπου 20 διοργανωτές σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, δηλώνει ότι είναι ανεξάρτητη από πολιτικά κόμματα και συνδικάτα.

Σε έναν ιστότοπο που δημιουργήθηκε για το κίνημα, ο οποίος έχει πλέον αφαιρεθεί από το διαδίκτυο, η συλλογικότητα απαριθμεί μία λίστα με αιτήματα:

τις μαζικές επενδύσεις σε δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες,

τον τερματισμό των απολύσεων

και τη διατήρηση των εθνικών αργιών, τις οποίες η κυβέρνηση Μπαϊρού ήθελε να καταργήσει.

Ωστόσο οι διοργανωτές δεν έβαλαν στο στόχαστρο μόνο την γαλλική κυβέρνηση αλλά και συγκεκριμένες εταιρείες. Καλούν σήμερα σε μποϊκοτάζ μεγάλων καταστημάτων λιανικής πώλησης και σούπερ μάρκετ, όπως η Carrefour, η Amazon και η Auchan, σε ειρηνική κατάληψη «συμβολικών τοποθεσιών», όπως διοικητικά κτίρια της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημαρχεία και σε διενέργεια συναλλαγών μόνο με μετρητά προκειμένου να σταματήσουν για σήμερα οι τραπεζικές συναλλαγές.

Μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεται με το κίνημα καλεί τους Γάλλους να βοηθήσουν να σταματήσει η μηχανή που συνθλίβει τους «ταλαιπωρημένους και αόρατους» πολίτες.

Στην ανάρτηση σημειώνεται για την σημερινή ημέρα: «Στις 10 Σεπτεμβρίου δεν θα πληρώνουμε πια, δεν θα καταναλώνουμε πια, δεν θα δουλεύουμε πια και θα κρατήσουμε τα παιδιά μας στο σπίτι. Η μόνη μας δύναμη είναι το πλήρες μποϊκοτάζ». Επιπλέον προτείνουν την δημιουργία απεργιακών ταμείων, η την οργάνωση συνελεύσεων στις γειτονιές και την υποστήριξη διαδηλωτών που προβαίνουν σε πράξεις πολιτικής ανυπακοής.

«Το κίνημα είναι ευρύτερο»

Μπορεί τα σχέδια να καταργηθούν δύο εθνικές αργίες να πυροδότησε τις αντιδράσεις «αλλά το κίνημα είναι ευρύτερο», είπε ο Πολ Σμιθ, επικεφαλής του τμήματος Σύγχρονων Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο του Νότινγκχαμ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και συνέχισε: «Αφορά περισσότερο την ιδέα ότι οι άνθρωποι αισθάνονται ότι τους έχουν αφήσει πίσω».

«Ζητεί να επικεντρωθεί εκ νέου η πολιτική προσοχή στην κρίση του κόστους ζωής και στους ανθρώπους που αισθάνονται από όσα συμβαίνουν στο Κοινοβούλιο ότι δεν εκπροσωπούνται επαρκώς», σημείωσε ο ιστορικός στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, Άντριου Σμιθ.

Ήδη στην Γαλλία γίνονται συγκρίσεις του κινήματος με τα «Κίτρινα Γιλέκα» (gilets jaunes), που άρχισαν τις διαμαρτυρίες τους το 2018. Και τα «Κίτρινα Γιλέκα» οργανώθηκαν από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που εξέφραζαν την απογοήτευσή τους για την αύξηση των τιμών της βενζίνης. Ωστόσο στην πορεία εξελίχθηκε σε ένα κίνημα που πραγματοποιούσε μεγάλες διαμαρτυρίες με δεκάδες χιλιάδες Γάλλους, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την οικονομική αδικία σε βάρος της μεσαίας τάξης

Το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» δεν ήταν συνδεδεμένο με κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα ή συνδικάτο και δεν είχε έναν μόνο ηγέτη. Το σύμβολο του ήταν το κίτρινο γιλέκο το οποίο απαιτείται να φορούν οι οδηγοί και οι διαδηλωτές το φορούσαν μαζικά κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Ανάμεσα στα αιτήματα των «Κίτρινων Γιλέκων» ήταν και η αύξηση των κατώτατων συντάξεων, το οποίο και πέτυχαν τελικά να εφαρμοστεί από την κυβέρνηση.

Μέχρι χθες το κίνημα «Block everything» δρούσε μόνο στον ψηφιακό χώρο και δεν έχουμε δει πώς θα κινηθεί στους δρόμους της Γαλλίας και πόσους διαδηλωτές θα προσελκύσει. Ωστόσο τα γαλλικά ΜΜΕ σχολιάζουν ότι έχει την ίδια μαχητικότητα με τα «Κίτρινα Γιλέκα».

Τα ερωτήματα για την προέλευση του

Το κίνημα λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με πολιτικά κόμματα αλλά η ακριβής προέλευση του δεν είναι ξεκάθαρη. Φαίνεται ότι άρχισε με μία ανάρτηση τον Μάιο που καλούσε σε διαμαρτυρία στις 10 Σεπτεμβρίου, πολύ πριν ο Μπαϊρού ανακοινώσει τον προϋπολογισμό λιτότητας.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έγινε από την ομάδα Les Essentiels France. Ουδείς γνωρίζει ποιος διευθύνει την ομάδα αυτή ή ποιες είναι οι διασυνδέσεις της. Γι’ αυτό και ο Άντριου Σμιθ προειδοποίησε ότι «αξίζει πάντα να είμαστε σε εγρήγορση για την πιθανότητα χειραγώγησης, ειδικά από ξένα συμφέροντα».

Με την ανακοίνωση του προϋπολογισμού Μπαϊρού η υποστήριξη στο κίνημα αυξήθηκε ραγδαία και αρκετά δημόσια πρόσωπα της γαλλικής ακροδεξιάς ευθυγραμμίστηκαν με τα αιτήματα του. Στην συνέχεια το κίνημα συγκέντρωσε και την ευρεία υποστήριξη αριστερών δυνάμεων και κομμάτων και συγκεκριμένα της «Ανυπότακτης Γαλλίας» του Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

🚨 INSOLITE 🚨 Blocage par un CORTÈGE DE VÉLO à Chambéry. (@jon_delorraine) pic.twitter.com/Xe3Z9T7VI4 — Frontières (@Frontieresmedia) September 10, 2025

«Όπως και στα Κίτρινα Γιλέκα, υπήρξαν πολλοί άνθρωποι πρόθυμοι να προσπαθήσουν να αποκτήσουν λίγη από την πολιτική δυναμική και τη δύναμη του κινήματος συνδέοντας τον εαυτό τους σε αυτό», τόνισε ο Άντριου Σμιθ.

Πάντως φαίνεται ότι αρκετοί ψηφοφόροι της γαλλικής Αριστεράς βρίσκονται ανάμεσα στους υποστηρικτές του κινήματος. Σύμφωνα με έρευνα της γαλλική «δεξαμενή σκέψης» Fondation Jean-Jaurès σε 1.000 υποστηρικτές του κινήματος, το 69% δήλωσε ότι ψήφισε το κόμμα του Μελανσόν στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2022. Μόλις το 2% απάντησε ότι ψήφισε Μακρόν ενώ το 3% δήλωσε ότι επέλεξε στην κάλπη την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν.

Αυξάνεται η συνδικαλιστική υποστήριξη

Μέχρι στιγμής τα περισσότερα συνδικάτα της Γαλλίας και οι συνδικαλιστές δεν έχουν ευθυγραμμιστεί με τις κινητοποιήσεις του «Block everything», αν και συμμερίζονται πολλές από τις πολιτικές ανησυχίες του.

Το μεγαλύτερο εργατικό συνδικάτο της Γαλλίας το CFDT δεν συμμετέχει επίσημα στις σημερινές κινητοποιήσεις. Μόνο η Γενική Εργατική Συνομοσπονδία (CGT) δήλωσε ότι θα υποστηρίξει την σημερινή κινητοποίηση με την οργάνωση απεργίας. Παράλληλα τα εργατικά συνδικάτα διοργανώνουν την δική τους απεργία και συλλαλητήρια στις 18 Σεπτεμβρίου.