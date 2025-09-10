Δημογλίδου για τη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Πρέπει να διερευνηθεί πώς έφτασαν τα κειμήλια στα χέρια των μοναχών – Δεν έχει υπολογιστεί ακόμα η αξία τους

«Το αποτέλεσμα της έρευνας εξέπληξε και τους αστυνομικούς που ασχολήθηκαν με την υπόθεση» τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου αναφερόμενη στην υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα.

«Ίσως, κάποιες στιγμές, τουλάχιστον οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάποια από τα μέλη του κυκλώματος ίσως υποψιάστηκαν ότι μπορεί να πρόκειται για αστυνομικούς, χωρίς βέβαια να έχουν κάποιο στοιχείο να το αποδείξουν. Γιατί οι συνάδελφοι είχαν αρκετές γνώσεις πάνω σε αυτά τα αντικείμενα, οπότε μπορούσαν να καθοδηγήσουν το κύκλωμα και να πείσουν ότι πρόκειται για αγοραστές. Οι μοναχοί όμως σίγουρα δεν αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για αστυνομικούς. Αυτό τουλάχιστον διαπίστωσαν και κατά τη διάρκεια των συλλήψεων. Μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν κατάλαβαν ότι πρόκειται να συλληφθούν ουσιαστικά από την αστυνομία» περιέγραψε η κα Δημογλίδου.

«Η καταγγελία που έλαβαν οι αστυνομικοί από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αφορούσε σε ένα κύκλωμα το οποίο περιελάμβανε μόνο πωλητές. Δεν γνωρίζαμε τίποτα αρχικά για τους μοναχούς. Για κάποια μέλη ενός κυκλώματος, οι οποίοι πραγματοποιούν και οι ίδιοι ανασκαφές αναζητώντας αρχαία αντικείμενα και αντικείμενα τα οποία υπάγονται στο νόμο περί αρχαιοτήτων και προχωρούν στην παράνομη πώληση αυτών και πολλές φορές μάλιστα τα προωθούν και στο εξωτερικό, αναφέρθηκε στην καταγγελία η Γερμανία και η Κύπρος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πολύ δύσκολο σε αυτή την υπόθεση ήταν ότι οι αστυνομικοί είχαν πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να την διερευνήσουν, εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Όταν συστάθηκε η ομάδα και προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τα μέλη του κυκλώματος ώστε να τους πείσει ότι πρόκειται όντως για πραγματικούς αγοραστές, διαπίστωσαν ότι τα μέλη του κυκλώματος προσπαθούσαν πολύ γρήγορα σε σύντομο χρονικό διάστημα να πουλήσουν αυτά τα αντικείμενα, οπότε υπήρχε ο φόβος να βρεθεί κάποιος αγοραστής με καλύτερη προσφορά, να το πω έτσι απλά και να χάσουμε εμείς την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Οι αστυνομικοί κατάφεραν όντως να πείσουν, λόγω και των ιδιαίτερων γνώσεων που διαθέτουν στο τμήμα αρχαιοκαπηλίας οι συνάδελφοι, ότι πρόκειται για αγοραστές και ότι ενδιαφέρονται γι’ αυτά τα αντικείμενα και μετά από αρκετές συναντήσεις με τους με τα μέλη του κυκλώματος ήλθαν σε επαφή και με τους μοναχούς, ώστε να παραλάβουν φυσικά με οικονομικό αντάλλαγμα τα αντικείμενα προς πώληση» περιέγραψε.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψε ότι υπήρχαν και κάποια νομίσματα αρχαία, ανέφερε η κα Δημογλίδου, τα οποία μάλιστα υπέδειξαν κάποια από τα μέλη του κυκλώματος στους αστυνομικούς ώστε να επιλέξουν αν θέλουν να αγοράσουν ορισμένα από αυτά. Στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι υπάρχουν παλιές βυζαντινές εικόνες προς πώληση τουλάχιστον, δεκαεπτά, όπως επίσης και κάποια Ευαγγέλια που χρονολογούνται λίγο μετά το 1700.

«Σκεφτείτε, η αξία ακόμη δεν έχει υπολογιστεί. Δεν έχει αναφερθεί ακριβώς στην αστυνομία ποια μπορεί να είναι η αξία όλων αυτών των αντικειμένων που εν τέλει βρέθηκαν στην κατοχή των μοναχών» επεσήμανε η ίδια.

Ως προς το πόσοι εμπλέκονται στο κύκλωμα, ανέφερε «προς το παρόν τουλάχιστον, εμείς έχουμε διαπιστώσει μόνο τους συλληφθέντες. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όμως όταν βλέπουμε τόση άνεση στην παράνομη αγοραπωλησία θρησκευτικών ειδών, όπως και άλλων ειδών που υπάγονται στον νόμο περί αρχαιοτήτων, πόσο καιρό μπορεί να δραστηριοποιούνταν αυτοί οι άνθρωποι πάνω σε αυτό, όχι μόνο οι μοναχοί, αλλά και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέλη. Αν έχουν όντως πραγματοποιήσει αγοραπωλησίες, εάν έχουν δώσει αντικείμενα σε κάποιους οίκους στο εξωτερικό, καταλαβαίνετε ότι εδώ πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη έρευνα.

Οι ίδιοι αστυνομικοί διερευνούν κάποιες πληροφορίες που έλαβαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της επιχείρησης από τους εμπλεκόμενους, όπως για παράδειγμα το άγαλμα που αναφέρατε, το οποίο φυσικά δεν διαπίστωσαν αν υπάρχει. Αναφέρθηκε όμως στους «υποψήφιους» αγοραστές ότι υπάρχει η δυνατότητα να πουληθεί και αυτό το άγαλμα. Αναζητούν το σημείο στο οποίο μπορεί να βρίσκεται, οι αστυνομικοί για να προχωρήσουν σε έρευνα, φυσικά με την άδεια του εισαγγελέα από εδώ και πέρα και να βρεθούν και άλλα αρχαία αντικείμενα που μπορεί να κρύβονται».

Επιπλέον, θα πρέπει να διερευνηθεί, αν υπήρχαν επαφές και με άλλες μονές, κάτι το οποίο δεν προκύπτει μέχρι στιγμής, γι’ αυτό ακριβώς και δεν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι στην δικογραφία, συμπλήρωσε η κα Δημογλίδου. «Όπως επίσης πρέπει να γίνει μία πολύ μεγάλη έρευνα, από πού προέρχονται αυτά τα αντικείμενα που βρέθηκαν στη Μονή, αν είναι περιουσία της Μονής, αν ανήκαν παλαιότερα σε άλλη μονή, πώς έφτασαν τέλος πάντων στα χέρια των μοναχών» πρόσθεσε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.