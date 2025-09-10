Εύα Χαντάβα: Είναι ασφαλής και αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από το Νεπάλ – «Σας ευχαριστούμε όλους για το ενδιαφέρον σας»

Προς το τέλος της οδεύει η περιπέτεια που πέρασε τις τελευταίες ημέρες στο Νεπάλ, η Εύα Χαντάβα. Η έμπειρη βολεϊμπολίστρια είχε συμφωνήσει να παίξει με την Karnali Yashvis, ομάδα του Νεπάλ που αγωνίζεται στο Everest Women’s Volleyball League, διοργάνωση που διεκόπη βιαίως, μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις στην χώρα, που είχαν ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 19 ανθρώπων, ενώ οδήγησαν σε παραίτηση του πρωθυπουργού.

Η διοίκηση της ΕΟΠΕ, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφαλής επιστροφή της Χαντάβα στην Ελλάδα.

Με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ελληνίδα παίκτρια, ενημέρωσε πως είναι ασφαλής και βρίσκεται εν αναμονή της επιστροφής στη χώρας μας.

«Σας ευχαριστούμε όλους για το ενδιαφέρον σας. Είμαστε ασφαλείς τώρα. Ο στρατός έχει αναλάβει και περιμένουμε να ανοίξει ξανά το αεροδρόμιο», έγραψε στην ανάρτηση της στο Instagram.

