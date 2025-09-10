Πολωνία: Σε συναγερμό το ΝΑΤΟ μετά την εισβολή ρωσικών drones – «Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις» λέει ο Τουσκ

Πολωνία: Σε συναγερμό το ΝΑΤΟ μετά την εισβολή ρωσικών drones – «Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις» λέει ο Τουσκ
Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones την νύχτα της Τρίτης κλιμακώνει την ένταση στην περιοχή και φέρνει τη σύγκρουση στην Ουκρανία πιο κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ.

Η Πολωνία, για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, αναγκάστηκε να εμπλακεί άμεσα με ρωσικά μέσα στον εναέριο χώρο της, προκαλώντας ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση, αναφέρει το Sky News.

Τούσκ: Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις

Σύμφωνα με το Reuters, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, μετά την κατάρριψη των drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, δήλωσε: «Αντιμετωπίζουμε μια εκτεταμένη πρόκληση. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε τέτοιες προκλήσεις. Η κατάσταση είναι σοβαρή, και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για διάφορα σενάρια».

Φωτογραφία: Reuters

Όπως έγραψε στο Χ, «Χθες το βράδυ, ο πολωνικός εναέριος χώρος παραβιάστηκε από μεγάλο αριθμό ρωσικών drones» και τα drones που «αποτελούσαν άμεση απειλή» καταρρίφθηκαν.


Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν μέσω της πλατφόρμας X: «Υπήρξε πρωτοφανής παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου», χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «πράξη επιθετικότητας που αποτελούσε πραγματική απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας».

Παράλληλα, οι πολωνικές αρχές ευχαρίστησαν την Αεροπορική Διοίκηση του NATO και την Ολλανδία για την αποστολή μαχητικών F-35 που διασφάλισαν την ασφάλεια στον ουρανό της Πολωνίας.

Αντιδράσεις από ΕΕ και Ουκρανία

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Κομισιόν θα προτείνει ένα νέο πρόγραμμα ποιοτικού στρατιωτικού πλεονεκτήματος για τη στήριξη των επενδύσεων στις δυνατότητες του ουκρανικού στρατού.

«Μόλις σήμερα, είδαμε μια απερίσκεπτη και άνευ προηγουμένου παραβίαση του εναερίου χώρου της Πολωνίας και της Ευρώπης από περισσότερα από 10 ρωσικά drones Shahed. Η Ευρώπη στέκεται αλληλέγγυα με την Πολωνία».


Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι το περιστατικό ήταν «σκόπιμο, όχι ατύχημα» και το χαρακτήρισε «τη σοβαρότερη παραβίαση ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου».

«Ο πόλεμος της Ρωσίας κλιμακώνεται, δεν τελειώνει. Πρέπει να αυξήσουμε το κόστος για τη Μόσχα, να ενισχύσουμε τη στήριξη προς την Ουκρανία και να επενδύσουμε στην άμυνα της Ευρώπης», τόνισε.


Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι η είσοδος ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο συνιστά «ένα νέο επίπεδο κλιμάκωσης», επισημαίνοντας πως «τουλάχιστον οκτώ επιθετικά drones ήταν στραμμένα προς την Πολωνία».

«Αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη» πρόσθεσε, καλώντας τη Ρωσία να «νιώσει τις συνέπειες».


Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, τόνισε ότι η παραβίαση δείχνει την «ατιμωρησία» του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρώσος ηγέτης «συνεχίζει να κλιμακώνει, επεκτείνοντας τον πόλεμο και δοκιμάζοντας τη Δύση. Όσο περισσότερο δεν αντιμετωπίζει ισχυρή αντίδραση, τόσο πιο επιθετικός γίνεται».

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με πηγή του ΝΑΤΟ που μίλησε στο Reuters, η Συμμαχία δεν αντιμετωπίζει την εισβολή των drone στο πολωνικό έδαφος ως επίθεση. Η πηγή πρόσθεσε ότι οι αρχικές ενδείξεις υποδηλώνουν σκόπιμη εισβολή έξι έως δέκα ρωσικών drone.

«Ήταν η πρώτη φορά που αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν πιθανές απειλές στον εναέριο χώρο των συμμάχων», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot του ΝΑΤΟ στην περιοχή εντόπισαν τα drone με τα ραντάρ τους, αλλά δεν τα αντιμετώπισαν.

Σύμφωνα με την πηγή, στην νυχτερινή επιχείρηση συμμετείχαν πολωνικά μαχητικά F-16, ολλανδικά F-35, ιταλικά αεροσκάφη επιτήρησης AWACS και αεροσκάφη ανεφοδιασμού εν πτήσει που λειτουργούν από κοινού με το ΝΑΤΟ.

Ενημερώθηκε ο Ρούμπιο

Η Ρωσία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού του Reuters. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επίσης δεν έχει εκδώσει κάποια ανακοίνωση, ωστόσο δημοσιογράφος του CNN μετέδωσε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ενημερώθηκε, με τον ίδιο να απαντά «ναι» όταν ερωτήθηκε αν είχε λάβει ενημέρωση, καθώς έφευγε από δείπνο με τον Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Τρίτης.

Μάρκο Ρούμπιο
Φωτογραφία: Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Η ένταση αυτή σημειώνεται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην Κίνα, σε μία επίδειξη ενότητας. Έκτοτε, η Ρωσία έχει εξαπολύσει τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας από την έναρξη της εισβολής.

Ολοκληρώθηκε η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Ο Ντόναλντ Τουσκ συγκάλεσε επείγουσα συνεδρίαση στο Γραφείο Εθνικής Ασφαλείας, παρουσία του Πολωνού προέδρου Κάρολ Ναβρότσκι, προειδοποιώντας ότι τα ρωσικά drones που καταρρίφθηκαν «θα μπορούσαν να είχαν αποτελέσει απειλή».

Όπως έκανε γνωστό η υπηρεσία μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.


Ο πολωνικός στρατός, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι έληξε η στρατιωτική του επιχείρηση αφότου κατέρριψε τα drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας.

Άμεση επίθεση στην Πολωνία;

Ο ειδικός σε στρατιωτικά θέματα Matthew Savill εκτίμησε ότι τα drones θα μπορούσαν να συνιστούν «άμεση επίθεση στην Πολωνία», επισημαίνοντας ότι αν πρόκειται για επιθετικά drones τύπου Shahed, θα αποτελεί σοβαρό πλήγμα στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Κλιμάκωση από τη Μόσχα

Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου μοιάζει να αποτελεί κλιμάκωση από τη Μόσχα, δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά της Δύσης, διότι φαίνεται ότι τα ρωσικά drones δεν αρκέστηκαν σε μια «τυχαία» παραβίαση, αλλά προχώρησαν αρκετά βαθιά, σε σημείο που να οδηγήσουν ακόμη και στο προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου της Βαρσοβίας – το οποίο τελικά άνοιξε ξανά.

Ο Μπεν Χότζες, πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, δήλωσε ότι ο αριθμός των παραβιάσεων του ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά drones «καθιστά σαφές ότι πρόκειται για εσκεμμένες δοκιμές των αμυντικών και προειδοποιητικών συστημάτων του ΝΑΤΟ και των εθνικών στρατών».

«Πρέπει να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά κάθε φορά», είπε στο Reuters, προσθέτοντας: «Σίγουρα θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα».

Μαχητικά αεροσκάφη F-16, Φωτογραφία: Πολωνική Πολεμική Αεροπορία

Ο Τζιμ Τάουνσεντ, πρώην αναπληρωτής βοηθός υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, τόνισε στο BBC ότι είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πως η τελευταία εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν λάθος.

«Ένα drone μπορεί να είναι λάθος, πολλά drones δεν είναι λάθος», είπε, εκτιμώντας ότι πρόκειται «μάλλον για ένα τεστ – ένα τεστ στο οποίο το ΝΑΤΟ πρέπει να απαντήσει».

Όπως πρόσθεσε, είναι θετικό το γεγονός ότι η Πολωνία και το ΝΑΤΟ φαίνεται να έχουν τον έλεγχο της κατάστασης.

Πλήγματα σε χωριά

Στην Πολωνία, οι αρχές εντόπισαν ένα κατεστραμμένο drone στο χωριό Czosnówka, περίπου 40 χλμ. από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Τοπικά μέσα και ο βουλευτής Dariusz Stefaniuk ανέφεραν ότι ένα ρωσικό drone έπληξε κατοικία στην περιοχή Λούμπλιν, προκαλώντας ζημιές στη στέγη, χωρίς όμως τραυματισμούς.


Όπως δήλωσε ο τοπικός δήμαρχος Μάριους Ζάνκο, «Οι άνθρωποι άκουσαν την έκρηξη και είδαν μαχητικά αεροσκάφη της Πολωνίας. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη και ανησυχητική – υπάρχει όντως μεγάλη ανησυχία μεταξύ των κατοίκων».

