Πολωνία: «Πράξη επιθετικότητας» η παραβιάση ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά drones – Ο Πούτιν δοκιμάζει τα αντανακλαστικά της Συμμαχίας

Η Πολωνία κατήγγειλε για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία παραβίαση του ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά drones, τα οποία κατέρριψε σε συντονισμό με τις δυνάμεις της Συμμαχίας. Η εξέλιξη αυτή κλιμακώνει την ένταση, φέρνοντας το μέτωπο του πολέμου κυριολεκτικά πάνω από τη συνοριακή γραμμή της Πολωνίας.

Η στρατιωτική διοίκηση της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι drones παραβίασαν επανειλημμένα τον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, ενώ ο υπουργός Άμυνας ενημέρωσε τη διοίκηση του ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη στρατιωτική επιχείρηση «σχετική με πολλαπλές παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου» και πρόσθεσε: «ο στρατός έχει χρησιμοποιήσει όπλα εναντίον των αντικειμένων».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε επίσης ότι ενημέρωσε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την κατάσταση και τις ενέργειες που ανέλαβε η Πολωνία εναντίον «των αντικειμένων που παραβίασαν τον εναέριο χώρο μας», σημειώνοντας: «Είμαστε σε συνεχή επαφή».

Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Jesteśmy w stałym kontakcie. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Συναγερμός στην Πολωνία

Τα ραντάρ κατέγραψαν περισσότερα από δέκα αντικείμενα, εκ των οποίων όσα θεωρήθηκαν απειλητικά «εξουδετερώθηκαν».

«Μερικά από τα drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας καταρρίφθηκαν. Οι έρευνες και οι προσπάθειες εντοπισμού των πιθανών σημείων συντριβής αυτών των αντικειμένων βρίσκονται σε εξέλιξη», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Πολωνού υπουργού Άμυνας.

Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną. Wobec tych, które mogły stanowić zagrożenie, Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzję o… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 10, 2025



Η στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται και οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, με τις περιοχές Ποντλάσκιε, Μαζοβιέτσκι και Λούμπλιν να βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ο στρατός της Πολωνίας χαρακτήρισε την παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου «πράξη επιθετικότητας», ενώ ο υπουργός Άμυνας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς, τόνισε ότι τα πολωνικά αεροσκάφη «χρησιμοποίησαν όπλα εναντίον εχθρικών αντικειμένων».

«Είμαστε σε συνεχή επαφή με τη διοίκηση του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε μέσω X.

Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP. Prezydent i Premier zostali powiadomieni. Wszystkie służby działają. Prosimy o stosowanie się do komunikatów Wojska Polskiego i Policji. Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 10, 2025

Εκτός λειτουργίας τέσσερα αεροδρόμια

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το Σοπέν στη Βαρσοβία, ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος του έκλεισε λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) γνωστοποίησε νωρίτερα ότι τέσσερα αεροδρόμια στην Πολωνία, μεταξύ αυτών το Σοπέν και το Ρζεσζούφ-Γιασιόνκα –σημαντικός κόμβος για τη μεταφορά επιβατών και οπλισμού προς την Ουκρανία– τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Στην ιστοσελίδα της FAA αναρτήθηκε NOTAM, όπου αναφέρεται ότι το αεροδρόμιο Σοπέν και τουλάχιστον δύο ακόμη πολωνικά αεροδρόμια ήταν μη διαθέσιμα «λόγω μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας».

Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, από τις 04:00 όλη η Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των δυτικών περιοχών Βολίν και Λβιβ που συνορεύουν με την Πολωνία, βρισκόταν υπό αεροπορικό συναγερμό.

Προηγουμένως, η ουκρανική αεροπορία είχε ανακοινώσει μέσω Telegram ότι drones κατευθύνονταν δυτικά και απειλούσαν την πόλη Ζάμοστς στην Πολωνία, δήλωση που αργότερα διαγράφηκε, σύμφωνα με το Reuters.

Ενημερώθηκε ο Ρούμπιο

Η Ρωσία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού του Reuters. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επίσης δεν έχει εκδώσει κάποια ανακοίνωση, ωστόσο δημοσιογράφος του CNN μετέδωσε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ενημερώθηκε, με τον ίδιο να απαντά «ναι» όταν ερωτήθηκε αν είχε λάβει ενημέρωση, καθώς έφευγε από δείπνο με τον Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Τρίτης.

Η ένταση αυτή σημειώνεται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην Κίνα, σε μία επίδειξη ενότητας. Έκτοτε, η Ρωσία έχει εξαπολύσει τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας από την έναρξη της εισβολής.

Ο Πούτιν δοκιμάζει το ΝΑΤΟ

Στις ΗΠΑ, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν σχολίασε ότι οι επανειλημμένες παραβιάσεις του ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά drones δείχνουν πως ο πρόεδρος «Βλαντιμίρ Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε την Πολωνία και τις βαλτικές χώρες».

«Μετά τη σφαγή που συνεχίζει να προκαλεί ο Πούτιν στην Ουκρανία, αυτές οι εισβολές δεν μπορούν να αγνοηθούν», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζο Γουίλσον, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε επίσης στο X ότι η Ρωσία «επιτίθεται με drones σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ, την Πολωνία», χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «πράξη πολέμου».

Ο Γουίλσον κάλεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να απαντήσει με κυρώσεις «που θα οδηγήσουν σε χρεοκοπία τη ρωσική πολεμική μηχανή». «Ο Πούτιν δεν αρκείται πλέον στο να χάνει στην Ουκρανία βομβαρδίζοντας μητέρες και μωρά, δοκιμάζει πλέον άμεσα την αποφασιστικότητά μας σε έδαφος του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Russia is attacking NATO ally Poland with Iranian shahed drones less than a week after President Trump hosted President Nawrocki at the White House. This is an act of war, and we are grateful to NATO allies for their swift response to war criminal Putin’s continued unprovoked… — Joe Wilson (@RepJoeWilson) September 10, 2025



Η Πολωνία παραμένει σε αυξημένο συναγερμό από το 2022, όταν ένας ουκρανικός πύραυλος έπληξε χωριό στο νότιο τμήμα της χώρας σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν υπάρξει αναφορές για καταρρίψεις drones από πολωνικά ή συμμαχικά συστήματα.

Παράλληλα, η Βαρσοβία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα μεσάνυχτα της Πέμπτης τα σύνορα με τη Λευκορωσία λόγω στρατιωτικών γυμνασίων που διεξάγονται εκεί με τη συμμετοχή της Ρωσίας.

Οι μεγάλης κλίμακας ασκήσεις «Zapad» της Ρωσίας και της Λευκορωσίας έχουν ήδη προκαλέσει ανησυχία στα γειτονικά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, Πολωνία, Λιθουανία και Λετονία. Η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι ενισχύει τις άμυνές της στα σύνορα με Ρωσία και Λευκορωσία λόγω των ασκήσεων.

Ο Μπεν Χότζες, πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, δήλωσε ότι ο αριθμός των παραβιάσεων του ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά drones «καθιστά σαφές ότι πρόκειται για εσκεμμένες δοκιμές των αμυντικών και προειδοποιητικών συστημάτων του ΝΑΤΟ και των εθνικών στρατών».

«Πρέπει να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά κάθε φορά», είπε στο Reuters, προσθέτοντας: «Σίγουρα θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα».

Ο Τζιμ Τάουνσεντ, πρώην αναπληρωτής βοηθός υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, τόνισε στο BBC ότι είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πως η τελευταία εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν λάθος.

«Ένα drone μπορεί να είναι λάθος, πολλά drones δεν είναι λάθος», είπε, εκτιμώντας ότι πρόκειται «μάλλον για ένα τεστ – ένα τεστ στο οποίο το ΝΑΤΟ πρέπει να απαντήσει».

Όπως πρόσθεσε, είναι θετικό το γεγονός ότι η Πολωνία και το ΝΑΤΟ φαίνεται να έχουν τον έλεγχο της κατάστασης. «Τώρα είναι η πολιτική πλευρά του ΝΑΤΟ που βρίσκεται στο επίκεντρο για να διασφαλίσει ότι η απάντηση της Συμμαχίας θα είναι κατάλληλη».