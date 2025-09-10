Έρχονται δύο νέα επιδόματα το φθινόπωρο – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα τα λάβουν

Δύο νέα επιδόματα θα χορηγηθούν για πρώτη φορά το φθινόπωρο σε εκατομμύρια πολίτες. Πρόκειται για το επίδομα των 250 ευρώ το οποίο θα δοθεί σε συνταξιούχους που πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια (εισοδηματικά, ηλικιακά, περιουσιακά) και σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες και για το ετήσιο επίδομα ενοικίου γνωστό ως επιστροφή ενοικίου.

Της Κατερίνας Φεσσά

Το επίδομα των 250 ευρώ ή των 500 ευρώ

Τον Νοέμβριο του 2025 θα καταβληθεί για πρώτη φορά το νέο επίδομα των 250 ευρώ σε συνταξιούχους που πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια (εισοδηματικά, ηλικιακά, περιουσιακά) και σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες. Ωστόσο το ποσό μπορεί να ανέβει στα 500 ευρώ εάν πρόκειται για ζευγάρια δικαιούχων του μέτρου.

Αξίζει να σημειωθεί πώς παρόλο που υπήρξαν το τελευταίο διάστημα σενάρια περί χαλάρωσης των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για το επίδομα τελικά δεν έγινε κάποια επίσημη αναφορά για αυτό τόσο από τα χείλη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ όσο και από την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σε κάθε περίπτωση το μέτρο αυτό θα είναι μόνιμο, θα χορηγείται κάθε χρόνο έως τις 30 Νοεμβρίου στους δικαιούχους και δεν θα γίνεται συμψηφισμός με χρέη προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιοι αποκλείονται

Στους δικαιούχους του επιδόματος των 250 ευρώ συμπεριλαμβάνονται:

1)Οι συνταξιούχοι ΕΦΚΑ που πήραν τον Σεπτέμβριο του 2024 κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου και που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς.

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ενός άγαμου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 14.000 ευρώ και τις 26.000 ευρώ για τους έγγαμους ή για τους πολίτες με σύμφωνο συμβίωσης.

Η ακίνητη περιουσία ενός άγαμου θα πρέπει να είναι έως 200.000 ευρώ και 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή για τους πολίτες με σύμφωνο συμβίωσης.

2) Οι δικαιούχοι σύνταξης των ανασφάλιστων υπερηλίκων

3) Οι δικαιούχοι του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων

4) Οι συνταξιούχοι ΕΦΚΑ, στους οποίους χορηγήθηκε η κύρια σύνταξη αναπηρίας τον Σεπτέμβριο του εκάστου έτους αναφοράς.

5) Οι δικαιούχοι των προνοιακών παροχών σε χρήμα που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία.

6) Οι δικαιούχοι του εξωιδρυματικού επιδόματος που χορηγείται από τον ΕΦΚΑ.

7)Οι δικαιούχοι του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%

8) Οι δικαιούχοι των επιδομάτων που χορηγούνται από το δημόσιο. Κάποια από αυτά είναι τα επιδόματα νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου.

Επίσης επισημαίνεται πως, το επίδομα των 250 αναμένεται να χορηγηθεί κατά κόρον σε συνταξιούχους του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ, του ΙΚΑ, του ΕΤΑΑ, του ΝΑΤ, του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ-τραπεζών.

Ωστόσο εκτός επιδόματος κινδυνεύουν να μείνουν:

οι συνταξιούχοι ηλικίας κάτω των 65 ετών,

οι πολίτες που βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης σύνταξης.

οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι,

οι πολίτες που πήραν το 2024 αναδρομικά

Η πρώτη αντίδραση των συνταξιούχων

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) ζητεί από την κυβέρνηση την επαναφορά του ΕΚΑΣ προκειμένου να στηριχθούν εμπράκτως οι χαμηλοσυνταξιούχοι και όχι να λαμβάνουν ένα επίδομα των 250 ευρώ τον χρόνο που το έχει ήδη εξαϋλώσει η αδυσώπητη ακρίβεια.

Το επίδομα ενοικίου

Τον ίδιο μήνα δηλαδή έως τέλη Νοεμβρίου θα δοθεί αυτόματα η ετήσια επιστροφή ενοικίου είτε για την κύρια κατοικία είτε για την φοιτητική κατοικία στους ενοικιαστές που πληρούν κάποια συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το επίδομα αυτό αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου ενοικίου και το ανώτατο ποσό επιστροφής διαμορφώνεται στα 800 ευρώ με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.

Το μέτρο αυτό θα είναι μόνιμο, θα αφορά και ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης αλλά και διαζευγμένους γονείς ενώ η χορήγηση του θα γίνεται κάθε χρόνο έως τις 30 Νοεμβρίου.

Τα κριτήρια

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι πολίτες για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου είναι τα εξής:

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Στις 20.000 ευρώ είναι το μέγιστο όριο εισοδήματος για τον άγαμο.

Στις 28.000 ευρώ ορίζεται το μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. Το ποσό αυτό είναι προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Στις 31.000 ευρώ ορίζεται το μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Το ποσό αυτό είναι προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Τα περιουσιακά κριτήρια

Το σύνολο της αξίας της οικογενειακής περιουσίας ενός μονοπρόσωπου νοικοκυριού δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Αυτό είναι προσαυξανόμενο κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Διευκρινίζεται πως το σύνολο αυτό είναι όπως προσδιορίζεται κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους.

Σημείωση: Ωστόσο δεν ορίζεται περιουσιακό όριο για την επιστροφή ενοικίου αναφορικά με την φοιτητική κατοικία.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις

Όσοι δικαιούχοι δεν υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση έως τις 30 Σεπτεμβρίου για τη συμπλήρωση του αριθμού(κωδικού 081) του μισθωτηρίου δεν θα μείνουν εκτός του επιδόματος καθώς η ΑΑΔΕ και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα κάνουν τις απαιτούμενες διασταυρώσεις ωστόσο ενδέχεται να λάβουν καθυστερημένα τα σχετικά ποσά .