Ακίνητα: Τι αλλάζει στη φορολογία, όλα τα μέτρα για να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες – Για ποιους μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ

Λιγότερους φόρους αναμένεται να πληρώσουν όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια από το 2026. Από το φορολογικό έτος 2026 θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα έως τα 12.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 15% και στη συνέχεια αυξάνεται σε 35%. Οι άμεσα ωφελούμενοι εκτιμώνται σε 161.587 ιδιοκτήτες ακινήτων. Στόχος είναι το μέτρο να λειτουργήσει θετικά για τη φορολογική συμμόρφωση των ιδιοκτητών και τη συγκράτηση των τιμών των ενοικίων.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προχωρά σε μια δέσμη μέτρων προκειμένου να υπάρξουν περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες αλλά και να συγκρατηθούν οι τιμές.

Αναλυτικά: