Ακίνητα: Τι αλλάζει στη φορολογία, όλα τα μέτρα για να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες – Για ποιους μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ

Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

ενοίκια

Λιγότερους φόρους αναμένεται να πληρώσουν όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια από το 2026. Από το φορολογικό έτος 2026 θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα έως τα 12.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 15% και στη συνέχεια αυξάνεται σε 35%. Οι άμεσα ωφελούμενοι εκτιμώνται σε 161.587 ιδιοκτήτες ακινήτων. Στόχος είναι το μέτρο να λειτουργήσει θετικά για τη φορολογική συμμόρφωση των ιδιοκτητών και τη συγκράτηση των τιμών των ενοικίων.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προχωρά σε μια δέσμη μέτρων προκειμένου να υπάρξουν περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες αλλά και να συγκρατηθούν οι τιμές.

Αναλυτικά:  

  • Από τον Νοέμβριο του 2025 και κάθε έτος επιστρέφεται ετησίως ένα ενοίκιο κύριας και φοιτητικής κατοικίας για το 80% των ενοικιαστών με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
  • Επεκτείνεται και για το 2026 η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για 3 έτη για κενές κατοικίες, που παραμένουν κλειστές τουλάχιστον 3 έτη, που θα μισθωθούν σε μακροχρόνια μίσθωση έως τέλος του 2026.
  • Επεκτείνεται για μια ακόμη μια χρονιά, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2026, η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, με σκοπό την αύξηση των κατοικιών προς διάθεση.
  • Παρατείνεται η ισχύς της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων για τα έτη 2025 και 2026.
  • Επεκτείνεται και για το 2026 ο περιορισμός λειτουργίας νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.
  • Κοινωνική αντιπαροχή: Στόχος του νέου θεσμικού πλαισίου είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου μέσω κινήτρων που κινητοποιούν την ιδιωτική πρωτοβουλία (π.χ. απόκτηση ποσοστού κυριότητας στο ακίνητο) για την κατασκευή σύγχρονων κατοικιών για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται αφενός η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με την δημιουργία κοινωνικών κατοικιών και αφετέρου η εξασφάλιση κοινωνικής μίσθωσης με δυνατότητα εξαγοράς σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.
  • Από το 2026 μειώνεται κατά 50% και από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Το μέτρο αναμένεται να ενδυναμώσει την παρουσία των κατοίκων στις εν λόγω περιοχές. Σημειώνεται ότι η αποκέντρωση συνδέεται άμεσα με το στεγαστικό πρόβλημα.

