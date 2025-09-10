ΗΠΑ: Δικαστικό «φρένο» στην απόλυση της διοικήτριας της Fed από τον Τραμπ

Ομοσπονδιακός δικαστής την Τρίτη έδωσε προσωρινή εντολή που απαγορεύει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να απομακρύνει τη Διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Λίζα Κουκ.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα πρώιμο πλήγμα για τη κυβέρνηση Τραμπ, καθώς εξελίσσεται μια πρωτοφανής νομική διαμάχη που ενδέχεται να αμφισβητήσει την παραδοσιακή ανεξαρτησία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Η προσωρινή απαγόρευση της απομάκρυνσης σηματοδοτεί σημαντική νίκη για τη Fed και ενδεχομένως θα καθυστερήσει ή ανατρέψει τις ενέργειες του Λευκού Οίκου σε αυτή την κρίσιμη διαμάχη.