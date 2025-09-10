Ουκρανία: Νέα ευρείας κλίμακας ρωσική επιδρομή με drones στο Κίεβο – «Σηκώθηκαν» και Πολωνικά μαχητικά

Enikos Newsroom

διεθνή

ΟΥΚΡΑΝΙΑ DRONES

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για να απωθήσει ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στο Κίεβο και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (10/9), ανακοίνωσαν η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας και η πολεμική αεροπορία μέσω Telegram.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα ρωσική επίθεση με drones στο Κίεβο – Μια νεκρή και τουλάχιστον 8 τραυματίες, ανάμεσά τους και μία έγκυος

Αυτή η τελευταία έκανε λόγο για μεγάλους αριθμούς εχθρικών UAVs σε κεντρικές και βορειοανατολικές περιφέρειες, καθώς και στον νότο και στη δύση.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε επίσης πως ρωσικά drones έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και «απειλούσαν» την πόλη Ζάμοστς.

Η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά της χώρας και συμμάχων της για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου.

Οι ουκρανικές αρχές προεξοφλούν πως θα ακολουθήσουν εκτοξεύσεις πυραύλων από ρωσικά θαλάσσια και εναέρια μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στρατηγικά βομβαρδιστικά και πυραυλοφόρα πολεμικά του στόλου της Μαύρης Θάλασσας ετοιμάζονταν για αυτές.

03:15 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

