Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν κερδίσαμε κάτι» – Το μήνυμα στους συμπαίκτες του μετά τη μεγάλη πρόκριση – ΒΙΝΤΕΟ

Η Εθνική Ελλάδας προκρίθηκε στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 μετά από 16 χρόνια. Οι παίκτες της Εθνικής μετά το τέλος της αναμέτρησης μαζεύτηκαν στο κέντρο του γηπέδου.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια, κόντρα στην Τουρκία: «Δεν κερδίσαμε κάτι, δεν κερδίσαμε κάτι», είπε στην αρχή. «Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι, εντάξει;» συνέχισε, με τον Κώστα Σλούκα να φωνάζει: «Μην κοιμάστε, ξυπνήστε».
Δείτε το βίντεο
«Δεν κερδίσαμε κάτι… δεν κερδίσαμε κάτι, άλλο ένα».
Γιάννης Αντετοκουνμπο… ο ηγέτης αυτής της ομάδας …
Βρήκε συμπαραστάτες και η ευκαιρία είναι μπροστά μας… #EuroBasket #EuroBasket2025 #eurobasket25 #HellasBasketball #TeamHellas pic.twitter.com/TeqjdNGRMQ
