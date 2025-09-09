Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν κερδίσαμε κάτι» – Το μήνυμα στους συμπαίκτες του μετά τη μεγάλη πρόκριση – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Εθνική Ελλάδας, Γιάννης Αντετοκούνμπο

Η Εθνική Ελλάδας προκρίθηκε στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 μετά από 16 χρόνια. Οι παίκτες της Εθνικής μετά το τέλος της αναμέτρησης μαζεύτηκαν στο κέντρο του γηπέδου.

Λιθουανία – Ελλάδα: Μεγάλη νίκη της Εθνικής και πρόκριση στους «4» του Ευρωμπάσκετ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια, κόντρα στην Τουρκία: «Δεν κερδίσαμε κάτι, δεν κερδίσαμε κάτι», είπε στην αρχή. «Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι, εντάξει;» συνέχισε, με τον Κώστα Σλούκα να φωνάζει: «Μην κοιμάστε, ξυπνήστε».

Δείτε το βίντεο

«Δεν κερδίσαμε κάτι… δεν κερδίσαμε κάτι, άλλο ένα».

23:04 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

