Σεμπαστιάν Λεκορνί: Ο πιστός άνθρωπος του Μακρόν που διορίστηκε νέος Πρωθυπουργός στη Γαλλία – Οι ισορροπίες που πρέπει να βρει στη Βουλή

Παραμένοντας επικεφαλής του Υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων, ο 39χρονος αποστάτης από τη Δεξιά έχει ξεπεράσει όλες τις πολιτικές κρίσεις και έχει καταφέρει να χαράξει μια εξέχουσα θέση στο σύστημα του Μακρονισμού από το 2017. Αλλά αυτή η νέα φάση υπόσχεται να είναι επικίνδυνη, σχολιάζει για τον νέο Πρωθυπουργό στην Γαλλία, Σεμπαστιάν Λεκορνί, η Le Figaro.

Το ερώτημα είναι αν ο Λεκορνί, θα ξεπεράσει το κοινοβουλευτικό ναρκοπέδιο που έριξε τους προκατόχους του. Παρόλο που ο παραιτούμενος Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων φτάνει με τη φήμη ότι ξέρει πώς να ελίσσεται σε εχθρικό έδαφος, αυτό το θέατρο έχει γίνει τέλμα για την εκτελεστική εξουσία.

Πριν από εννέα μήνες, προετοιμαζόταν ήδη να το αντιμετωπίσει, αλλά η οργή του Φρανσουά Μπαϊρού άλλαξε τα σχέδια του Προέδρου της Δημοκρατίας την τελευταία στιγμή, διορίζοντας στη θέση του Λεκορνί, τον πρόεδρο του MoDem, ο οποίος αποτελεί πια παρελθόν από το Ματινιόν.

Στα 39 του, η πρόκληση είναι τρομακτική. Είναι ένας ένας από τους τρεις νεότερους πρωθυπουργούς της Πέμπτης Δημοκρατίας. «Δυστυχώς, γεννήθηκα γέρος », σχολιάζει συχνά. Αντί να παίζει το χαρτί της νεότητας, καυχιέται για τα περίπου είκοσι χρόνια πολιτικής ζωής, τα οποία ξεκίνησαν όταν ήταν έφηβος εντασσόμενος στο UMP στην πόλη του, το Βερνόν.

Από αυτή την περιοχή στα μισά του δρόμου μεταξύ της πρωτεύουσας και των ακτών της Νορμανδίας, προετοιμάστηκε αθόρυβα για μια ραγδαία άνοδο μετά την απόκτηση πτυχίου νομικής. Έγινε δήμαρχος εκεί πριν από δέκα χρόνια, εκμεταλλευόμενος την εθνική άνοδο ενός μπλε κύματος εν μέσω της παρακμής της πενταετούς θητείας του Ολάντ.

Η περιπέτεια των Μακρονιστών

Στον Εντουάρ Φιλίπ οφείλει την είσοδό του στο προσκήνιο, το 2017. Η «συμμορία Bellota-Bellota», σφραγισμένη στο Παρίσι σε αυτό το ισπανικό εστιατόριο γύρω από τον πρώτο επικεφαλής της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν, τον Ζεράλντ Νταρμανέν και τον Τιερί Σολέρ, ανέβηκε στην κορυφή της εξουσίας στο τέλος μιας προεδρικής εκστρατείας γεμάτης ανατροπές, στην οποία ο καθένας φρόντισε να εγκαταλείψει τον Φρανσουά Φιγιόν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσφέρει μια απροσδόκητη σανίδα σωτηρίας σε αυτή την δεξιά ομάδα. Διορισμένος Υπουργός Επικρατείας για την Οικολογική και Συμπεριληπτική Μετάβαση μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2017, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ξεκίνησε την περιπέτεια των Μακρονιστών. Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Το όνομά του προστέθηκε στη λίστα δέκα λεπτά πριν από την επίσημη ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης. Την ίδια ημέρα, ο Φρανσουά Μπαϊρού αποχώρησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο οποίο είχε ενταχθεί ένα μήνα νωρίτερα, ενώ ξεκίνησε έρευνα για τους βοηθούς του MoDem στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .

«Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί βρίσκεται στο σωστό μέρος. Το ταλέντο του, η επιθυμία του, η ικανότητά του για ανάλυση και φαντασία τον καθιστούν απαραίτητο», δήλωσαν ο Εντουάρ Φιλίπ και ο σύμβουλος του Ζιλ Μπουαγιέ. Εντελώς άγνωστος τότε, στον νέο ένοικο του Μεγάρου των Ηλυσίων, το νεότερο μέλος της πρώτης κυβέρνησης Μακρόν γρήγορα τον πλησίασε αναλαμβάνοντας ακανθώδη ζητήματα. Το κλείσιμο του Φεσενχάιμ , αρχικά, πριν ξεσπάσει η κρίση των Κίτρινων Γιλέκων.

Εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως τοπικού αιρετού αξιωματούχου και την τεχνογνωσία των παλιών πολιτικών βετεράνων που ανέλαβε, περιόδευσε στη Γαλλία με τον αρχηγό του κράτους και κατάφερε να τον φέρει πιο κοντά στους δημοτικούς συμβούλους. «Ήταν απλώς ο άνθρωπος που τον προετοίμαζε », αστειεύτηκαν οι Μακρονιστές όταν ο νεοφερμένος τόνισε αυτό το κατόρθωμα των όπλων.

Κάποιοι μπορεί να το βρήκαν παλιομοδίτικο το 2017. Ο Λεκορνί μέσα στο κόμμα του Μακρόν, είναι θύμα « αγροτικής περιφρόνησης», κρίνει ο Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος επαινεί «έναν έξυπνο τεχνικό που θεωρητικοποιεί τα πάντα» πίσω από το μερικές φορές «ελαφρώς παράξενο» στυλ ένδυσής του.

Η ανταμοιβή για την πίστη στον Μακρόν

Ακόμη και οι δεξιοί φίλοι του αμφισβητούν, και μερικές φορές χλευάζουν, τη φροντίδα που καταβάλλει ο Λεκορνί για να ευχαριστήσει το προεδρικό ζεύγος. Τον έχουν αποκαλέσει αυλικό, απρόθυμο να αντικρούσει τον κάτοικο των Ηλυσίων. Αλλά ο τελευταίος σύντομα τον καθιστά έναν από τους κύριους συνομιλητές του. Αυτό είναι ιδιαίτερα εις βάρος του Ζεράλντ Νταρμανέν, ενός πολύ στενού φίλου στου οποίου τον γάμο είναι ο κουμπάρος και νονός του γιου του.

Ο Λεκορνί κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τον τοποθέτησε στην πρώτη γραμμή της εκστρατείας επανεκλογής του το 2022, αφού τον εγκατέστησε στο στρατηγικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προκαλώντας την ενόχληση των άλλων έμπιστων του αρχηγού του κράτους, από τον Φρανσουά Μπαϊρού μέχρι τον Γκαμπριέλ Ατάλ, οι οποίοι περιφρονούν αυτόν τον έντονα δεξιό άνδρα, έναν προστατευόμενο του Νικολά Σαρκοζί, τώρα ο Λεκορνί κατάφερε να πάρει την αμοιβή του.