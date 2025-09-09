Χαμάς: «Επέζησαν οι ανώτατοι ηγέτες μας, νεκρά 5 κατώτερα στελέχη» – Η άβολη θέση του Τραμπ και οι διαβεβαιώσεις του στο Κατάρ

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι κορυφαίοι ηγέτες της επέζησαν από το ισραηλινό χτύπημα στο Κατάρ το οποίο διαμαρτυρήθηκε εντόνως για την επίθεση, φέροντας σε δύσκολη των πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε ενημερωμένος για την επιχείρηση «Σύνοδος Φωτιάς» των Ισραηλινών, αλλά όπως φάνηκε δεν πρόλαβε να ενημερώσει εγκαίρως και τους Καταριανιούς συμμάχους του.

Η Χαμάς ανακοίνωσε παρά την διάσωση της ηγεσίας της, αντιθέτως, πέντε χαμηλόβαθμα μέλη της έχασαν τη ζωή τους. Ένα μέλος του προσωπικού ασφαλείας του Κατάρ σκοτώθηκε επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χαμάς.

Η ισλαμιστική, παλαιστινιακή οργάνωση, η οποία μερικές φορές επιβεβαιώνει τη δολοφονία των ηγετών της μόνο μήνες αργότερα, δεν προσέφερε άμεσες αποδείξεις ότι οι κορυφαίοι ηγέτες της επέζησαν.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγμα με στόχο την ηγεσία της Χαμάς στο Κατάρ την Τρίτη, καθώς εξέταζαν την πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Το χτύπημα στο έδαφος ενός συμμάχου των ΗΠΑ σηματοδότησε μια εντυπωσιακή κλιμάκωση και κινδύνευσε να ανατρέψει τις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γιος του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα σκοτώθηκε στο χτύπημα: Ο γιος του Khalil al-Hayya, ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα και κορυφαίου διαπραγματευτή, σκοτώθηκε μαζί με τον επικεφαλής του γραφείου του al-Hayya, δήλωσε ο Suheil al-Hindi, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, μιλώντας στο Al-Jazeera.

Ένα μέλος της Δύναμης Εσωτερικής Ασφάλειας του Κατάρ σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν, δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ.

Στην ανακοίνωσή της , η Χαμάς υπογραμμίζει ότι το Ισραήλ απέτυχε να εξοντώσει τους ηγέτες της και τους επικεφαλής διαπραγματευτές της στο Κατάρ.

Νωρίτερα, και εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Σουχάιλ αλ Χίντι, είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ότι η ηγεσία της Χαμάς επέζησε από το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα.

Από την πλευρά τους, οι αρχές του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του εμιράτου σκοτώθηκε και άλλοι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στο κτιριακό συγκρότημα όπου διέμεναν μέλη της Χαμάς.

Το Κατάρ εξέφρασε σφοδρές διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ για την επίθεση. Οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Κατάρ είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την ισραηλινή επιχείρηση στην Ντόχα είναι λανθασμένες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου, Μάτζεντ Αλ Ανσάρι.

Οι καταριανές αρχές έλαβαν ένα τηλεφώνημα από «Αμερικανούς αξιωματούχους» ενώ ακουγόταν ήδη στην πόλη ο ήχος των εκρήξεων, πρόσθεσε.

Η άβολη θέση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και με τον ηγέτη του Κατάρ μετά τα ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα σήμερα, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου κάνοντας λόγο για «έναν μονομερή βομβαρδισμό σε κυρίαρχο κράτος» που έφερε σε δύσκολη θέση τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

Μετά την επίθεση, ο Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου, ο οποίος του είπε ότι θέλει να γίνει γρήγορα ειρήνη. Μιλώντας στη συνέχεια με τον εμίρη του Κατάρ, τον Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ο Αμερικανός πρόεδρος τον διαβεβαίωσε ότι τέτοιο πράγμα δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφος της χώρας του.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Κάρολαϊν Λέβιτ, ο Λευκός Οίκος ενημερώθηκε από το Πεντάγωνο ότι το Ισραήλ θα εξαπέλυε επίθεση στη Χαμάς στο Κατάρ σήμερα το πρωί. Ο Τραμπ ανέθεσε στον κορυφαίο σύμβουλό του, τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ να ενημερώσει τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση.

«Το να βομβαρδίζεις μονομερώς το Κατάρ, ένα κυρίαρχο κράτος και στενό σύμμαχο των ΗΠΑ που εργάζεται σκληρά, με θάρρος και ρισκάρει για να διαπραγματευτεί την ειρήνη, δεν προωθεί τους στόχους ούτε του Ισραήλ, ούτε της Αμερικής», υπογράμμισε η Λέβιτ.

Η τοποθεσία που επελέγη για το πλήγμα έφερε σε «πολύ άβολη θέση» τον Τραμπ, πρόσθεσε, σημειώνοντας ωστόσο ότι «η εξόντωση της Χαμάς είναι ένας σημαντικός στόχος.