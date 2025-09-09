Ύπνος: Η τροφή που πρέπει να τρώτε το βράδυ για να κοιμηθείτε καλά, σύμφωνα με διατροφολόγο

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Η τροφή που πρέπει να τρώτε το βράδυ για να κοιμηθείτε καλά, σύμφωνα με διατροφολόγο
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ψάχνετε για το τέλειο βραδινό σνακ που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε; Μια διατροφολόγος αποκαλύπτει μια αναπάντεχη τροφή που μπορεί να βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό τον ύπνο σας. Ενώ πολλοί καταφεύγουν σε φυτικά τσάγια ή συμπληρώματα, το “κλειδί” για έναν ήρεμο ύπνο μπορεί να βρίσκεται σε κάτι πολύ πιο απλό και φυσικό.

Ύπνος: Το Νο1 φρούτο που είναι πλούσιο σε μελατονίνη και μπορεί να τον βελτιώσει – Τι έδειξε μελέτη

Η τροφή που πρέπει να τρώτε το βράδυ για να κοιμηθείτε καλά, σύμφωνα με διατροφολόγο

Η διατροφολόγος Brenda Madole από το MyOrThrive λέει ότι το μυστικό για έναν καλό ύπνο μπορεί να βρίσκεται στην κουζίνα σας. Ορισμένες τροφές περιέχουν φυσικές ενώσεις που υποστηρίζουν την παραγωγή μελατονίνης και σεροτονίνης – των ορμονών που είναι υπεύθυνες για τη ρύθμιση του κύκλου ύπνου-αφύπνισης του σώματός σας.

Η ειδικός επισημαίνει ότι η επιλογή του σωστού βραδινού σνακ έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ποιότητα του ύπνου σας. «Το κλειδί είναι να επιλέγετε ελαφριά βραδινά σνακ. Η υπερκατανάλωση τροφής ή η κατανάλωση λιπαρών τροφών, πριν από τον ύπνο, μπορεί στην πραγματικότητα να διαταράξει τον ύπνο σας. Μια χούφτα αμύγδαλα, ένα μικρό μπολ με βρώμη ή ένα ακτινίδιο είναι ιδανικές επιλογές αν ψάχνετε για ένα φυσικό βοήθημα ύπνου».

Ύπνος: Το Νο1 φρούτο μπορεί να τον βελτιώσει χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε μαγνήσιο

Η Brenda προτείνει ως κορυφαία επιλογή τα σταφύλια. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε μελατονίνη, αποτελούν άμεση πηγή της ορμόνης του ύπνου που «βοηθά στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού σας». Η φλούδα των κόκκινων και μοβ σταφυλιών περιέχει την περισσότερη μελατονίνη. Είναι επίσης πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, γεγονός που τα καθιστά μια υγιεινή επιλογή όσον αφορά την λήψη βιταμίνης C, βιταμίνης Κ και αντιοξειδωτικών.

Άλλες τροφές που προωθούν τον ύπνο, σύμφωνα με την ειδικό

  • Ακτινίδιο
  • Βύσσινα
  • Μπανάνες
  • Αμύγδαλα
  • Βρώμη
  • Γάλα
  • Τσάι χαμομηλιού

Στη δεύτερη θέση της λίστας της Brenda με τις καλύτερες τροφές για τον ύπνο, βρίσκεται το ακτινίδιο. Η σεροτονίνη και τα αντιοξειδωτικά μπορούν να ενισχύσουν τα επίπεδα ορμονών του ύπνου σας και να «βοηθήσουν στη βελτίωση της έναρξης και της διάρκειας του ύπνου».

Η ειδικός προτείνει επίσης τα βύσσινα, ένα φρούτο που έχει κερδίσει πολλούς οπαδούς στο διαδίκτυο. Περιέχουν μελατονίνη και τρυπτοφάνη και η κατανάλωση του χυμού βύσσινου έγινε τάση στο TikTok για τη βελτίωση του ύπνου.

Η διατροφολόγος συνιστά επίσης μπανάνες, αμύγδαλα και βρώμη. Τα δύο πρώτα περιέχουν μαγνήσιο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη χαλάρωση, ενώ το δεύτερο βοηθά στην παραγωγή σεροτονίνης και περιέχει μελατονίνη.

Οι τελικές της προτάσεις είναι παλιές και κλασικές – ζεστό γάλα και τσάι χαμομηλιού. Το ζεστό γάλα περιέχει ασβέστιο, το οποίο υποστηρίζει τη σύνθεση μελατονίνης, και το τσάι περιέχει ένα αντιοξειδωτικό.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αμήχανες παύσεις στις συζητήσεις τέλος – Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δύο λέξεις

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη για «φακελάκι»

ΝΔ: Fake news της αντιπολίτευσης τα περί επιβολής μείωσης ΦΠΑ από Ε.Ε.

Deutsche Bank: Τι λέει η τράπεζα για την οικονομία της Γαλλίας

Η Google αποκαλύπτει επιτέλους τα όρια χρήσης του Gemini

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
11:28 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Γεωργιάδης για το «φακελάκι» σε γιατρό στο Ιπποκράτειο: Οι υπηρεσίες υγείας στο ΕΣΥ είναι δωρεάν, οι πολίτες να κάνουν καταγγελία

«Περιμένω την επίσημη ενημέρωση. Δυστυχώς το “φακελάκι” το κάνουν αρκετοί δυστυχώς...
06:00 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Γιατρός του Χάρβαρντ προειδοποιεί για ένα κοινό φρούτο που μπορεί να βλάψει το έντερό σας

Είναι γνωστό ότι τα φρούτα αποτελούν βασικό κομμάτι μιας υγιεινής διατροφής, αλλά μήπως κάποια...
22:01 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ύπνος: Το απλό τεστ από ειδικό για να διαπιστώσετε εάν χρειάζεστε περισσότερη ξεκούραση

Ο ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία μας. Όμως, πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από αϋπνία κ...
06:00 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Κακή χοληστερίνη: Το σνακ που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων της, σύμφωνα με νέα μελέτη

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ένα απλό και αγαπημένο σνακ, μπορεί να είναι το “κλειδί”...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος