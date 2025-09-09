Ύπνος: Η τροφή που πρέπει να τρώτε το βράδυ για να κοιμηθείτε καλά, σύμφωνα με διατροφολόγο

Ψάχνετε για το τέλειο βραδινό σνακ που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε; Μια διατροφολόγος αποκαλύπτει μια αναπάντεχη τροφή που μπορεί να βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό τον ύπνο σας. Ενώ πολλοί καταφεύγουν σε φυτικά τσάγια ή συμπληρώματα, το “κλειδί” για έναν ήρεμο ύπνο μπορεί να βρίσκεται σε κάτι πολύ πιο απλό και φυσικό.

Η τροφή που πρέπει να τρώτε το βράδυ για να κοιμηθείτε καλά, σύμφωνα με διατροφολόγο

Η διατροφολόγος Brenda Madole από το MyOrThrive λέει ότι το μυστικό για έναν καλό ύπνο μπορεί να βρίσκεται στην κουζίνα σας. Ορισμένες τροφές περιέχουν φυσικές ενώσεις που υποστηρίζουν την παραγωγή μελατονίνης και σεροτονίνης – των ορμονών που είναι υπεύθυνες για τη ρύθμιση του κύκλου ύπνου-αφύπνισης του σώματός σας.

Η ειδικός επισημαίνει ότι η επιλογή του σωστού βραδινού σνακ έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ποιότητα του ύπνου σας. «Το κλειδί είναι να επιλέγετε ελαφριά βραδινά σνακ. Η υπερκατανάλωση τροφής ή η κατανάλωση λιπαρών τροφών, πριν από τον ύπνο, μπορεί στην πραγματικότητα να διαταράξει τον ύπνο σας. Μια χούφτα αμύγδαλα, ένα μικρό μπολ με βρώμη ή ένα ακτινίδιο είναι ιδανικές επιλογές αν ψάχνετε για ένα φυσικό βοήθημα ύπνου».

Η Brenda προτείνει ως κορυφαία επιλογή τα σταφύλια. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε μελατονίνη, αποτελούν άμεση πηγή της ορμόνης του ύπνου που «βοηθά στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού σας». Η φλούδα των κόκκινων και μοβ σταφυλιών περιέχει την περισσότερη μελατονίνη. Είναι επίσης πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, γεγονός που τα καθιστά μια υγιεινή επιλογή όσον αφορά την λήψη βιταμίνης C, βιταμίνης Κ και αντιοξειδωτικών.

Άλλες τροφές που προωθούν τον ύπνο, σύμφωνα με την ειδικό

Ακτινίδιο

Βύσσινα

Μπανάνες

Αμύγδαλα

Βρώμη

Γάλα

Τσάι χαμομηλιού

Στη δεύτερη θέση της λίστας της Brenda με τις καλύτερες τροφές για τον ύπνο, βρίσκεται το ακτινίδιο. Η σεροτονίνη και τα αντιοξειδωτικά μπορούν να ενισχύσουν τα επίπεδα ορμονών του ύπνου σας και να «βοηθήσουν στη βελτίωση της έναρξης και της διάρκειας του ύπνου».

Η ειδικός προτείνει επίσης τα βύσσινα, ένα φρούτο που έχει κερδίσει πολλούς οπαδούς στο διαδίκτυο. Περιέχουν μελατονίνη και τρυπτοφάνη και η κατανάλωση του χυμού βύσσινου έγινε τάση στο TikTok για τη βελτίωση του ύπνου.

Η διατροφολόγος συνιστά επίσης μπανάνες, αμύγδαλα και βρώμη. Τα δύο πρώτα περιέχουν μαγνήσιο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη χαλάρωση, ενώ το δεύτερο βοηθά στην παραγωγή σεροτονίνης και περιέχει μελατονίνη.

Οι τελικές της προτάσεις είναι παλιές και κλασικές – ζεστό γάλα και τσάι χαμομηλιού. Το ζεστό γάλα περιέχει ασβέστιο, το οποίο υποστηρίζει τη σύνθεση μελατονίνης, και το τσάι περιέχει ένα αντιοξειδωτικό.