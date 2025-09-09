Πάνος Καλίδης – Λεάννα Μάρκογλου: Παντρεύτηκαν ύστερα από 20 χρόνια – Δείτε βίντεο

Ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου είναι μαζί εδώ και 20 χρόνια. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου, παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής και η make-up artist στη διάρκεια της κοινής τους ζωής έχουν αποκτήσει 3 παιδιά: την 14 ετών Νίνα, την 13 ετών Δήμητρα και τον 12 ετών Αριστείδη. Μάλιστα, ο γιος του ζευγαριού συνόδευσε την μητέρα του στην εκκλησία.

Η Λεάννα Μάρκογλου έλαμπε μέσα στο νυφικό της, με το μακιγιάζ και τα μαλλιά που επέλεξε να κάνει γι’ αυτή τη σημαντική ημέρα, να ολοκληρώνουν την παραμυθένια εμφάνισή της.

Λεάννα Μάρκογλου

Οι καλές φίλες του ζευγαριού, Μαρία Αντωνά, Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου και Μαρία Καλάβρια, ανέβασαν μερικά στιγμιότυπα από το Μυστήριο, στους λογαριασμούς τους στο Instagram.

