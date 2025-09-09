Δημήτρης Σταρόβας για Λαυρέντη Μαχαιρίτσα: «Έξι χρόνια μετά και εξακολουθεί να μου φαίνεται σαν ψέμα»

Στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019 ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας πέθανε σε ηλικία μόλις 62 ετών, με την είδηση του θανάτου του να βυθίζει στη θλίψη συγγενείς, φίλους, συνεργάτες, αλλά και απλό κόσμο που αγαπούσε τον ίδιο και τα τραγούδια του. Σήμερα (9/9), συμπληρώνονται έξι χρόνια από την ημέρα που ο σπουδαίος καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή και ο Δημήτρης Σταρόβας θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του, με μία συγκινητική ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής και ηθοποιός, ο οποίος ήταν πολύ καλός φίλος με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, δημοσίευσε στο post του μία κοινή τους φωτογραφία. Στο στιγμιότυπο βλέπουμε τον Δημήτρη Σταρόβα να χαιρετάει κρατώντας μία κιθάρα, ενώ ο αείμνηστος μουσικός τον κοιτάει.

«9/09/2019… έξι χρόνια μετά και εξακολουθεί να μου φαίνεται σαν ψέμα!», έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris Starovas (@dstarovas_official)

Μία ημέρα μετά τον θάνατό του, ο Δημήτρης Σταρόβας είχε μιλήσει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1. Μεταξύ άλλων, είχε πει για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα πως: «Τα τραγούδια του θα μείνουν για πάντα. Με παρηγορεί ότι η ψυχή του δεν πέρασε τυχαία από αυτόν τον κόσμο. Άφησε παρακαταθήκη πίσω του, διαμόρφωσε συνειδήσεις».