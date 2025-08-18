Δημήτρης Σταρόβας: «Έλεγα ότι δεν θέλω να με λυπούνται, να νιώθουν άσχημα»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δημήτρης Σταρόβας

Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου ήταν το πρωί της Δευτέρας (18/8) ο Δημήτρης Σταρόβας. Ο αγαπημένος ηθοποιός και μουσικός, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει κάνει με την υγεία του, μετά την περιπέτεια που πέρασε τον Μάιο του 2024. Ακόμα, μίλησε και για την επάνοδό του στη δουλειά και το πώς τον αντιμετωπίζει το κοινό.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογήθηκε πως: «Είχα μπει στο λούκι ότι σε 6 μήνες θα είμαι εντάξει, τώρα που είμαι στο 70% για να φτάσω στο 75% θέλει πολύ δουλειά, είναι μικρή η πρόοδος όταν φτάνεις προς το τέλος. Έχω την εντύπωση ότι αν βγω στην σκηνή και πω “γεια σας, σας έχω γραμμένους στα παλιά μου τα παπούτσια” και φύγω, θα με χειροκροτήσουν, μου δικαιολογούνται τα πάντα!».

Σε άλλο σημείο, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης εξήγησε ότι: «Σκεφτόμουν την επάνοδο στη δουλειά, έλεγα ότι δεν θέλω να με λυπούνται, να νιώθουν άσχημα. Τελικά και στο θέατρο και στις παραστάσεις των “Άγαμων” που κάναμε το χειμώνα, ήταν σφιγμένο το κοινό στην αρχή, γιατί δεν ήξερε τι θα αντιμετωπίσει, και στο τέλος ήταν λυτρωτικό, γιατί το διακωμωδούμε και μετά φεύγει λυτρωμένος ο κόσμος».

