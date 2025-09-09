Αφροδίτη Γραμμέλη: «Αυτό με έχει σοκάρει, με έχει στιγματίσει για όλη μου τη ζωή…»

Το πρωί της Τρίτης (9/9) στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου παρουσίασαν ένα θέμα για το πώς προστατεύονται τα παιδιά από τη βία. Στη διάρκεια της συζήτησης, η Αφροδίτη Γραμμέλη αναφέρθηκε σε μία προσωπική της ιστορία.

Η δημοσιογράφος εξομολογήθηκε πως περνώντας κάποια στιγμή έξω από ένα ίδρυμα, είχε κάνει ένα γλυκό σχόλιο σε ένα αγοράκι που ζούσε εκεί.

Όταν βρέθηκε ξανά στην περιοχή, το παιδί ήταν χαρούμενο που την είδε και ήθελε να μιλήσουν, όμως οι κυρίες που ήταν στο ίδρυμα την απομάκρυναν, εξηγώντας της πως το αγοράκι δέθηκε συναισθηματικά αμέσως μαζί της.

Συγκεκριμένα, η Αφροδίτη Γραμμέλη ανέφερε πως: «Θα σας πω κάτι πολύ ανθρώπινο που μου συνέβη, επειδή δεν θα πω ούτε την περιοχή ούτε το σημείο. Περνάω από ένα ίδρυμα που φιλοξενούνται παιδιά από κακοποιημένες οικογένειες και τοξικομανείς μητέρες. Κάποιο παιδάκι, όπως περνούσα πολύ συχνά από εκεί και το έβλεπα στο προαύλιο να παίζει μπάλα, του είχα πει: “Πόσο σπουδαίος είσαι και τι ωραίος που είσαι”».

«Κι όταν ξαναπέρασα, μια φορά και τον είδα πάλι να παίζει μπάλα γιατί προφανώς του άρεσε, το παιδί ήρθε στα κάγκελα, με αναζήτησε, ήθελε να μιλήσουμε και να πούμε κι άλλα πραγματάκια, ήταν πολύ χαρούμενο. Με απομάκρυναν και πολύ σωστά έκαναν οι κυρίες που ήταν εκεί, γιατί μου είπαν ότι το παιδί συναισθηματικά αμέσως δέθηκε και με αναζήτησε. Αυτό με έχει σοκάρει, με έχει στιγματίσει για όλη μου τη ζωή!», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.