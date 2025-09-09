Συγκλονίζει ο Γιώργος Χρανιώτης: «Ήμουν 11 ή 12 ετών και τριβόταν πάνω μου, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί το κάνει αυτό»

Ο Γιώργος Χρανιώτης έδωσε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή του Αργύρη Ζαννιά στο Youtube. Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο «Συστατικό που έλειπε», εξομολογήθηκε πως στην παιδική του ηλικία άνδρας τον παρενόχλησε σεξουαλικά. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης αποκάλυψε πως ο συγκεκριμένος προσπάθησε να τον απομονώσει σε μία αποθήκη, ωστόσο ένα αγοράκι με το οποίο έκανε παρέα τότε τον έσωσε.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει κάποια στιγμή της παιδικής του ηλικίας που τον έχει στιγματίσει, ο Γιώργος Χρανιώτης ανέφερε πως: «Πρέπει να ήμουν 11 ή 12 ετών και έπαιζα ένα ηλεκτρονικό, από αυτά που βάζαμε τα κέρματα τότε μέσα. Υπήρχε ένας “κύριος”, ο οποίος ήταν καφετζής, ήταν σερβιτόρος, με όλα τα κλισέ του σερβιτόρου της εποχής. Ήταν κοντός, με μουστάκι, χωρίς μαλλιά, παχουλός, πάρα πολύ λαϊκός. Και του είχα ζητήσει να μου βαράει το κανονάκι, έτσι όπως το λέγαμε. Δηλαδή τις σφαίρες, γιατί δεν ήμουν πολύ επιδέξιος μάλλον. Άρχισε να το κάνει αυτό και στην πορεία τριβόταν πάνω μου».

«Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί το κάνει αυτό και δεν μίλησα στους γονείς μου. Και κάποια στιγμή, ύστερα από ένα χρονικό διάστημα, μου ζήτησε να κατέβω στο υπόγειο στην αποθήκη να τον βοηθήσω με κάποια πράγματα. Εντελώς αθώα πήγα και την ώρα που είχε περάσει αυτός μπροστά στις σκάλες που κατεβαίναμε στο υπόγειο, εγώ πίσω πήγα να κλείσω την πόρτα και ο κολλητός μου τότε ο Ορέστης από τη Ρουμανία να είναι καλά, που ήταν πολύ πιο μάγκας από εμένα και λίγο μεγαλύτερος, γύρισε και μου λέει: “Γιώργο πού πας;”. Του απαντάω ότι πάω κάτω στην αποθήκη και μου λέει “περίμενε, έρχομαι κι εγώ”», συνέχισε ο ηθοποιός.

Επιπλέον, ο Γιώργος Χρανιώτης είπε: «Ήρθε, του εξήγησα μετά την ιστορία με αυτόν τον άνθρωπο, τι μου έκανε, που εγώ δεν ήξερα ούτε καν την λέξη “ασελγήσει”… Δεν ήξερα τι μου είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ευτυχώς ως εκεί έφτασε. Μετά μου εξήγησε ο Ορέστης και εγώ κατάλαβα. Αν κάπως με έχει στιγματίσει, είναι ότι θέλω πριν κλείσω την πόρτα να κοιτάξω αν έρχεται κάποιος και να δω και μέσα αν υπάρχει κάποιος άλλος».