Γιώργος Χρανιώτης – Γεωργία Αβασκαντήρα: Ο γιος τους «αιχμαλωτίζει» την αγάπη με μια φωτογραφία

Ο Γιώργος Χρανιώτης και η Γεωργία Αβασκαντήρα απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές μαζί με τον γιο τους, Αλέξανδρο, αφήνοντας πίσω τις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Κατά τη διάρκεια μιας βόλτας, ο μικρός Αλέξανδρος ζήτησε από τους γονείς του να ανταλλάξουν ένα φιλί, ώστε να τους φωτογραφίσει σε αυτή τη γλυκιά στιγμή. Η φωτογραφία αυτή μοιράστηκε μέσα από το story που ανέβασε ο Γιώργος Χρανιώτης και η Γεωργία Αβασκαντήρα στα social media τους.

Η οικογένεια είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου συχνά μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους με τους followers τους.