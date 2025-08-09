Γιώργος Χρανιώτης – Γεωργία Αβασκαντήρα: Ο γιος τους «αιχμαλωτίζει» την αγάπη με μια φωτογραφία

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Χρανιώτης

Ο Γιώργος Χρανιώτης και η Γεωργία Αβασκαντήρα απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές μαζί με τον γιο τους, Αλέξανδρο, αφήνοντας πίσω τις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Γιώργος Χρανιώτης: Το συγκινητικό βίντεο με τον γιο του – «Κι όταν τρέχεις ελεύθερο πουλί… »

Κατά τη διάρκεια μιας βόλτας, ο μικρός Αλέξανδρος ζήτησε από τους γονείς του να ανταλλάξουν ένα φιλί, ώστε να τους φωτογραφίσει σε αυτή τη γλυκιά στιγμή. Η φωτογραφία αυτή μοιράστηκε μέσα από το story που ανέβασε ο Γιώργος Χρανιώτης και η Γεωργία Αβασκαντήρα στα social media τους.

Η οικογένεια είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου συχνά μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους με τους followers τους.

χρανιωτησ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
09:25 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Κατερίνα Τσάβαλου: «Είχα παλίνδρομη κύηση – Στεναχωρήθηκα αλλά η φύση ξέρει»

Για την παλίνδρομη κύηση που είχε, μίλησε η Κατερίνα Τσάβαλου στην κάμερα του OPEN και στη δημ...
03:18 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Συγκινεί ο Στράτος Τζώρτζογλου: «Δεν απογαλακτίστηκα ποτέ – Όταν έφυγε η μάνα μου έχασα κάθε νόημα να ζήσω»

Για την απώλεια της μητέρας του μίλησε ο Στράτος Τζώρτζογλου στην Κατερίνα Καραβάτου και στην ...
01:00 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Γρηγόρης Γκουντάρας: «Βοήθεια! Στείλτε επίγειες δυνάμεις» – Η αγωνιώδης ανάρτηση για τη φωτιά στην Παλαιά Φώκαια

«Η κατάσταση είναι δραματική», τονίζει ο Γρηγόρης Γκουντάρας σε δημοσίευση του που ενημερώνει ...
22:42 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Μαρίνος Κόνσολος: Πέθανε η σκυλίτσα του – «Σήμερα, μου παρέδωσε το πιο ιερό της βλέμμα…»

Η σκυλίτσα του Μαρίνου Κόνσολου πέθανε την Πέμπτη (7/8). Ο ηθοποιός και ραδιοφωνικός παραγωγός...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια