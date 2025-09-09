Γιάννης Κότσιρας για Λαυρέντη Μαχαιρίτσα: Έξι χρόνια φιλαράκι μου – Τον αριθμό σου πάντως δεν τον σβήνω

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Γιάννης Κότσιρας για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

«Είναι το γέλιο σου… Έξι χρόνια φιλαράκι μου. Τον αριθμό σου πάντως δεν τον σβήνω» έγραψε ο αγαπημένος ερμηνευτής. Οι δύο ερμηνευτές πέρα από φίλοι, είχαν συνεργαστεί πολλές φορές.

Ο αιφνίδιος χαμός του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους, τους συνεργάτες, τους φίλους, τους θαυμαστές του.

Ήταν ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου 2019 όταν έπαθε ανακοπή μέσα στον ύπνο του, στο σπίτι του στον Πτελεό Μαγνησίας. Όταν έφθασε ασθενοφόρο στο σπίτι, ο Λαυρέντης ήταν ήδη νεκρός. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ήταν 62 ετών. Ο καλλιτέχνης είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε επέμβαση bypass.