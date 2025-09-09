Μητέρα ήθελε να «σκοτώσει» το μωρό της και το κακοποιούσε – «Θα την πετάξω στο πάτωμα για να πεθάνει»

Μια μητέρα στη Βιρτζίνια, στις ΗΠΑ, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες αφού το μωρό της διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με αιμορραγία στον εγκέφαλο και πολλαπλά κατάγματα, ενώ νωρίτερα είχε στείλει ανησυχητικά μηνύματα στο Facebook εκφράζοντας τις βίαιες προθέσεις εναντίον του.

Η 27χρονη Shannon McNease κατηγορείται ότι προσπάθησε να δολοφονήσει το παιδί της, ηλικίας 8 εβδομάδων, μετά τον εντοπισμό «ύποπτων» τραυματισμών στις αρχές Αυγούστου.



Στις 7 Αυγούστου, ο πατέρας του μωρού πήγε το βρέφος (κοριτσάκι) στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου στο Bremerton λόγω εμετού και διάρροιας. Οι γιατροί διαπίστωσαν γρήγορα τη σοβαρότητα των τραυματισμών της και τη μετέφεραν στο παιδιατρικό νοσοκομείο στο Tacoma, όπου οι γιατροί εντόπισαν τραύματα σοβαρής κακοποίησης.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι το μωρό «έπασχε από αιμορραγία στον εγκέφαλο και πολλαπλά κατάγματα σε διαφορετικά στάδια επούλωσης που υποδεικνύουν μη τυχαίο τραυματισμό».

Πολλαπλά κατάγματα

Το βρέφος είχε συνολικά 26 κατάγματα και αιμορραγία στον εγκέφαλο «συμβατή με κούνημα βρέφους». Τα δικαστικά έγγραφα έδειξαν ότι υπέστη βλάβες και στα πόδια.

Ένας γιατρός που εξέτασε το παιδί δήλωσε: «Τα πλευρά των παιδιών είναι εύπλαστα και δύσκολα σπάζουν… η παρουσία πολλαπλών καταγμάτων πλευρών υποδηλώνει έντονα παιδική κακοποίηση».

Ο ίδιος εξήγησε ότι τέτοιοι τραυματισμοί προκαλούνται όταν το μωρό κουνιέται βίαια ή οι άκρες του στρίβονται ή τραβιούνται με δύναμη. «Αυτού τους είδους τα κατάγματα δεν συμβαίνουν με τη συνήθη φροντίδα και χειρισμό ενός βρέφους», πρόσθεσε.

Η McNease και ο πατέρας αρνήθηκαν την κακοποίηση, ισχυριζόμενοι ότι οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από μια γάτα ή από πτώση.

«Θα τη σκοτώσω»

Ωστόσο, οι αρχές εντόπισαν συγκλονιστικά μηνύματα της McNease στο Facebook με «προθέσεις ανθρωποκτονίας προς το βρέφος». Η ίδια φέρεται να έγραψε σε μια φίλη της: «Σαν να θέλω πραγματικά να τη κουνήσω μέχρι θανάτου ή να την πετάξω στο πάτωμα τόσο δυνατά ώστε να πεθάνει».

«Μόνο όταν κλαίει και ουρλιάζει, που υποθέτω είναι σχεδόν όλη την ώρα. Οι κραυγές της με κάνουν να νιώθω ότι θα σκάσω και θα τη σκοτώσω», έγραψε σε ένα άλλο μήνυμα.

Σε συνομιλία με τον πατέρα, είπε ότι το μωρό έκανε «πάλι στις ανοησίες της» και ότι «δεν την αντέχει».

Παράλληλα, δήλωσε ότι το παιδί είναι «η πιο αληθινή αγάπη της ζωής μου» και ότι «όταν δεν κλαίει, είναι απίστευτα γλυκιά».

Κατάθλιψη μετά τον τοκετό

Η McNease παραδέχθηκε τα βίαια μηνύματα, αλλά είπε ότι δεν εννοούσε αυτά που έγραψε και ότι υπέφερε από επιλόχεια κατάθλιψη, βρισκόμενη σε «ψυχολογική και συναισθηματική πίεση».

Μετά τη διαπίστωση ότι το παιδί είχε τραυματιστεί υπό τη φροντίδα της, η McNease συνελήφθη στις 4 Σεπτεμβρίου και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού και επίθεση σε παιδί πρώτου βαθμού, με εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Το παιδί επέζησε και βρίσκεται πλέον υπό την προστασία των παππούδων του, οι οποίοι δήλωσαν στην αστυνομία ότι η McNease «δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε πολλαπλά πράγματα ταυτόχρονα… δεν μπορεί να το διαχειριστεί, πρέπει να είναι ένα πράγμα τη φορά».