Μητέρα ήθελε να «σκοτώσει» το μωρό της και το κακοποιούσε – «Θα την πετάξω στο πάτωμα για να πεθάνει»

Νίκος Παγουλάτος

διεθνή

Μητέρα ήθελε να «σκοτώσει» το μωρό της και το κακοποιούσε – «Θα την πετάξω στο πάτωμα για να πεθάνει»

Μια μητέρα στη Βιρτζίνια, στις ΗΠΑ, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες αφού το μωρό της διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με αιμορραγία στον εγκέφαλο και πολλαπλά κατάγματα, ενώ νωρίτερα είχε στείλει ανησυχητικά μηνύματα στο Facebook εκφράζοντας τις βίαιες προθέσεις εναντίον του.

Η 27χρονη Shannon McNease κατηγορείται ότι προσπάθησε να δολοφονήσει το παιδί της, ηλικίας 8 εβδομάδων, μετά τον εντοπισμό «ύποπτων» τραυματισμών στις αρχές Αυγούστου.


Στις 7 Αυγούστου, ο πατέρας του μωρού πήγε το βρέφος (κοριτσάκι) στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου στο Bremerton λόγω εμετού και διάρροιας. Οι γιατροί διαπίστωσαν γρήγορα τη σοβαρότητα των τραυματισμών της και τη μετέφεραν στο παιδιατρικό νοσοκομείο στο Tacoma, όπου οι γιατροί εντόπισαν τραύματα σοβαρής κακοποίησης.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι το μωρό «έπασχε από αιμορραγία στον εγκέφαλο και πολλαπλά κατάγματα σε διαφορετικά στάδια επούλωσης που υποδεικνύουν μη τυχαίο τραυματισμό».

Πολλαπλά κατάγματα

Το βρέφος είχε συνολικά 26 κατάγματα και αιμορραγία στον εγκέφαλο «συμβατή με κούνημα βρέφους». Τα δικαστικά έγγραφα έδειξαν ότι υπέστη βλάβες και στα πόδια.

Ένας γιατρός που εξέτασε το παιδί δήλωσε: «Τα πλευρά των παιδιών είναι εύπλαστα και δύσκολα σπάζουν… η παρουσία πολλαπλών καταγμάτων πλευρών υποδηλώνει έντονα παιδική κακοποίηση».

Ο ίδιος εξήγησε ότι τέτοιοι τραυματισμοί προκαλούνται όταν το μωρό κουνιέται βίαια ή οι άκρες του στρίβονται ή τραβιούνται με δύναμη. «Αυτού τους είδους τα κατάγματα δεν συμβαίνουν με τη συνήθη φροντίδα και χειρισμό ενός βρέφους», πρόσθεσε.

Η McNease και ο πατέρας αρνήθηκαν την κακοποίηση, ισχυριζόμενοι ότι οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από μια γάτα ή από πτώση.

«Θα τη σκοτώσω»

Ωστόσο, οι αρχές εντόπισαν συγκλονιστικά μηνύματα της McNease στο Facebook με «προθέσεις ανθρωποκτονίας προς το βρέφος». Η ίδια φέρεται να έγραψε σε μια φίλη της: «Σαν να θέλω πραγματικά να τη κουνήσω μέχρι θανάτου ή να την πετάξω στο πάτωμα τόσο δυνατά ώστε να πεθάνει».

«Μόνο όταν κλαίει και ουρλιάζει, που υποθέτω είναι σχεδόν όλη την ώρα. Οι κραυγές της με κάνουν να νιώθω ότι θα σκάσω και θα τη σκοτώσω», έγραψε σε ένα άλλο μήνυμα.

Σε συνομιλία με τον πατέρα, είπε ότι το μωρό έκανε «πάλι στις ανοησίες της» και ότι «δεν την αντέχει».

Παράλληλα, δήλωσε ότι το παιδί είναι «η πιο αληθινή αγάπη της ζωής μου» και ότι «όταν δεν κλαίει, είναι απίστευτα γλυκιά».

Κατάθλιψη μετά τον τοκετό

Η McNease παραδέχθηκε τα βίαια μηνύματα, αλλά είπε ότι δεν εννοούσε αυτά που έγραψε και ότι υπέφερε από επιλόχεια κατάθλιψη, βρισκόμενη σε «ψυχολογική και συναισθηματική πίεση».

Μετά τη διαπίστωση ότι το παιδί είχε τραυματιστεί υπό τη φροντίδα της, η McNease συνελήφθη στις 4 Σεπτεμβρίου και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού και επίθεση σε παιδί πρώτου βαθμού, με εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Το παιδί επέζησε και βρίσκεται πλέον υπό την προστασία των παππούδων του, οι οποίοι δήλωσαν στην αστυνομία ότι η McNease «δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε πολλαπλά πράγματα ταυτόχρονα… δεν μπορεί να το διαχειριστεί, πρέπει να είναι ένα πράγμα τη φορά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα καταγράφονται 500 αυτοκτονίες-Το 95% θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί

8 υγιεινά ροφήματα που προστατεύουν από τον καρκίνο, σύμφωνα με ειδικό του Harvard

ΔΥΠΑ: Επιχορήγηση 17.500 ευρώ για νέες επιχειρήσεις – 2.100 άνεργοι δικαιούχοι

Σίφνος: Πρώτη ανάμεσα σε ελληνικά νησιά με την καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής

Carabiner Keychain: Δεν θα ξαναχάσετε τα πράγματά σας με το αυτό το μπρελόκ – Υποστηρίζει το Find My της Apple

Τεστ προσωπικότητας: Η πόρτα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τον εσωτερικό σας εαυτό
περισσότερα
15:01 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Στο Ελιζέ ο Μπαϊρού για να υποβάλει επίσημα την παραίτησή του στον πρόεδρο Μακρόν

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού έφτασε το μεσημέρι στο Μέγαρο των Ηλυσίων για να υποβάλ...
14:10 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο: Άγριο ξύλο μεταξύ Βρετανών τουριστών με Τούρκους καταστηματάρχες

Μια βίαιη σύγκρουση ανάμεσα σε Βρετανούς τουρίστες και Τούρκους καταστηματάρχες εκτυλίχθηκε στ...
13:17 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα 50.000 πολίτες έπειτα από μαζικό μπλακ άουτ – Αναφορές για «εμπρηστική ενέργεια» σε πυλώνες ηλεκτροδότησης

Χάος επικράτησε τα ξημερώματα της Τρίτης στο νοτιοανατολικό Βερολίνο, όταν μια μεγάλης κλίμακα...
12:58 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις με 19 νεκρούς

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις κατά της δια...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος