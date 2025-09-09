Δύο Αμερικανίδες τουρίστριες επιβιβάστηκαν σε πτήση για Τυνησία… αντί για Γαλλία – Πώς προέκυψε το μπέρδεμα

Δύο Αμερικανίδες τουρίστριες έχουν γίνει viral στα social media, καθώς επιβιβάστηκαν σε πτήση για την Τύνιδα, πρωτεύουσα της Τυνησίας, αντί για τον προορισμό τους στη Νίκαια της Γαλλίας.

Η Brittney Dzialo ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο φαίνεται να επιβιβάζεται μαζί με μια φίλη της σε πτήση της Tunisair από τη Ρώμη προς την Τύνιδα.

@brittneydzialo_i wish i was joking♬ original sound – Brennan


Εκείνες γέλασαν όταν κάποιος στο αεροπλάνο τους είπε ότι προορισμός τους ήταν η Τύνιδα, μέχρι που συνειδητοποίησαν ότι η «ευρωπαϊκή τους απόδραση» στην πραγματικότητα κατευθυνόταν προς τη Βόρεια Αφρική.

@brittneydzialo_jet2holiday♬ original sound – Brittney Dzialo


«Πηγαίνουμε στη Νίκαια;» ρώτησε η μία κοπέλα μια άλλη γυναίκα στο αεροπλάνο. «Τύνιδα, ναι», απάντησε εκείνη.

Αρκετοί ταξιδιώτες συγχέουν αυτά τα δύο πολύ διαφορετικά μέρη, καθώς η Νίκαια της Γαλλίας (Nice) έχουν παρόμοια προφορά με την Τύνιδα (Tunis) στα αγγλικά, γεγονός που φαίνεται ότι συνέβαλε στη σύγχυση

Στη συνέχεια, οι δύο κοπέλες γέλασαν ξανά, νευρικά αυτή τη φορά, και έψαξαν στο Google πού βρίσκεται η Τύνιδα. Ρώτησαν μια αεροσυνοδό αν το αεροπλάνο θα πήγαινε στη Νίκαια, δείχνοντάς της την εφαρμογή Χάρτες στο iPhone τους, και εκείνη απάντησε: «Όχι».

Έπειτα, τους έδειξε τα εισιτήριά τους, όπου αναγραφόταν «Τύνιδα» αντί για «Νίκαια», όπως φαίνεται ότι είχαν ζητήσει. Στη συνέχεια ρώτησαν μια άλλη γυναίκα στο αεροπλάνο πού βρίσκεται η Τυνησία, πριν εκείνη απαντήσει «Βόρεια Αφρική», ενώ οι κοπέλες συνεχίζουν να γελούν και να κοιτάζουν χάρτες στα κινητά τους.

@brittneydzialo_part 2♬ original sound – Brittney Dzialo


Σε επόμενο βίντεο, η Dzialo έγραψε πάνω στην οθόνη: «Η υπάλληλος της αεροπορικής μας παρεξήγησε και έκλεισε πτήση για Τυνησία, Αφρική αντί για Νίκαια, Γαλλία». Προσπάθησαν ακόμη να αποχωρήσουν από το αεροπλάνο, αλλά το πλήρωμα τις έπεισε να επιστρέψουν στις θέσεις τους, διαβεβαιώνοντάς τες ότι η Νίκαια ήταν «αργότερα και θα αλλάξουν πτήση».

Το πρόβλημα, ωστόσο, ήταν ότι δεν είχαν πραγματικό εισιτήριο για Νίκαια – έτσι απλώς παρέμειναν στις θέσεις τους.

Οι δύο φίλες τελικά έφτασαν στον επιθυμητό τους προορισμό. Η Dzialo κατέγραψε τη φίλη της να κατεβαίνει από το αεροπλάνο στη Νίκαια λέγοντας στους ακολούθους της: «Ρε παιδιά, τα καταφέραμε».

@brittneydzialo_landed !!!!♬ original sound – GAY TIMES


«Αν μη τι άλλο, από όλα τα μέρη στην Αφρική που θα μπορούσατε να καταλήξετε, η Τύνιδα είναι πολύ κοντά στη Νίκαια», σημείωσε ένας χρήστης.

«Θα έπρεπε να ντρέπεστε που δεν διαβάσατε τίποτα για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα», είπε κάποιος άλλος.

«Κανείς δεν διάβασε την ένδειξη στην πύλη;» αναρωτήθηκε ένας τρίτος.

