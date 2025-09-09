Γνωστός bodybuilder δολοφονήθηκε από τη σύντροφό του – Τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έπειτα από καβγά

Γνωστός bodybuilder δολοφονήθηκε από τη σύντροφό του – Τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έπειτα από καβγά

Ένας γνωστός Βραζιλιάνος bodybuilder βρέθηκε νεκρός με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ η σύντροφός του, ύποπτη για τη δολοφονία, δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο.

Ο 41χρονος Valter de Vargas Aita δολοφονήθηκε την Κυριακή το πρωί, έπειτα από αιματηρή συμπλοκή έξω από το διαμέρισμά του.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η σύντροφός του φέρει τραύμα από μαχαίρι και δήλωσαν ότι «εάν επιβιώσει, θα συλληφθεί». Επιπλέον, ήταν ήδη καταζητούμενη σε σχέση με ένοπλη ληστεία.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο του εγκλήματος στην περιοχή Chapeco, με μια λίμνη αίματος στο πάτωμα όπου βρέθηκε νεκρός ο Aita.

Οι αρχές ανέφεραν ότι είχε δεχθεί πολλαπλά μαχαιρώματα σε κοιλιά, πλάτη, πρόσωπο και λαιμό, και ότι βρέθηκε νεκρός σε σκάλες, έχοντας αφήσει πίσω του μια αιματηρή διαδρομή προσπαθώντας να ξεφύγει. Άλλες εικόνες δείχνουν αίμα στους τοίχους της σκάλας και διάσπαρτο στο δάπεδο έξω από μια πόρτα.

Όταν βρέθηκε η σύντροφός του, μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο με τραύματα απειλητικά για τη ζωή της και χρειάστηκε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Η αστυνομία δεν αποκάλυψε τι προκάλεσε τη διαμάχη που κλιμακώθηκε τόσο βίαια, αναφέροντας μόνο ότι είχαν «έντονη διαφωνία» πριν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου. Η γυναίκα, που ζούσε με τον Aita και είναι 43 ετών, δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη δημοσίως.


Ο Aita, εκτός από δευτεραθλητής στον κόσμο του bodybuilding για το World Fitness Federation, ήταν επίσης πέντε φορές πρωταθλητής στην πολιτεία όπου ζούσε. Την περίοδο του θανάτου του εργαζόταν ως προσωπικός γυμναστής και είχε αποκτήσει κοινό στα social media μέσα από τις συμβουλές του για διατροφή και προπονήσεις.

10:32 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

