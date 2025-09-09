ΗΠΑ: Εργαζόμενη σε σχολείο κατηγορείται ότι είχε σχέση με ανήλικο μαθητή

Μια εργαζόμενη σε σχολείο ειδικής αγωγής στην Αριζόνα, στις ΗΠΑ, συνελήφθη και κατηγορείται για σεξουαλική συνεύρεση με ανήλικο μαθητή, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που φέρεται να τη δείχνει με τον 17χρονο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η 24χρονη Charlotte Huesby, μέλος του προσωπικού υποστήριξης στο Austin Centers for Exceptional Students στην πόλη Peoria, κατηγορήθηκε την περασμένη εβδομάδα για σεξουαλική επαφή με ανήλικο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Fox10 Phoenix.

Ο μαθητής ανέφερε ότι είχε τακτικές σεξουαλικές επαφές με την Huesby, οι οποίες ξεκίνησαν λίγες εβδομάδες αφότου γνωρίστηκαν στο σχολείο πέρυσι.

Η αστυνομία σημείωσε ότι η κατηγορούμενη νοίκιασε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου τράβηξε βίντεο, ενώ είπε στον μαθητή ότι «ήθελε να την αφήσει έγκυο».

Στις 28 Αυγούστου, η διεύθυνση του σχολείου ενημερώθηκε για «ανάρμοστα μηνύματα» που η Huesby αντάλλαζε με τον μαθητή, έπειτα από αναφορά ενός άλλου μαθητή στον σύμβουλο του σχολείου. Λίγο αργότερα, δεύτερος μαθητής ενημέρωσε τον σύμβουλό του ότι σε ομαδική συνομιλία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε διαμοιραστεί βίντεο που φέρεται να δείχνει τον 17χρονο με την Huesby.

Σύμφωνα με την αστυνομία, και ο ίδιος ο μαθητής διέθετε βίντεο από τις συνευρέσεις τους.

Η Huesby, που εργαζόταν στο σχολείο επί έξι χρόνια, τέθηκε σε διαθεσιμότητα και ανακρίθηκε από τις αρχές. Κατά την ανάκριση παραδέχτηκε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον μαθητή από 10 έως 15 φορές, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Σε βάρος της ασκήθηκαν δύο κατηγορίες για σεξουαλική πράξη με ανήλικο.

Ο πατέρας του μαθητή κατέθεσε ότι ο γιος του αρχικά ισχυρίστηκε πως διατηρούσε σχέση με μια 18χρονη μαθήτρια λυκείου με το όνομα «Angie» και αργότερα αποκάλυψε ότι επρόκειτο για την Huesby.

Σύμφωνα με την κατάθεση, ο 17χρονος περνούσε «σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο με τη Charlotte» από τις αρχές του 2024 και μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών του 2025 μαζί της.

Η αστυνομία ανέφερε στην έκθεσή της ότι ο πατέρας «ποτέ δεν γνώριζε ότι η Charlotte ήταν 24 ετών και εργαζόταν στο σχολείο του γιου του». Η Huesby αναμένεται να παρουσιαστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας Maricopa στις 11 Σεπτεμβρίου.