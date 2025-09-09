Μπαράζ μετασεισμών μετά τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι, σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Ομαλά εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία της ισχυρής δόνησης των 5,2 Ρίχτερ που καταγράφηκε στις 00:27 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα Νέα Στύρα και τον Σχοινιά, και ταρακούνησε την Εύβοια και την Αττική. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας και είχε μεγάλη διάρκεια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας, και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13,6 χιλιόμετρα.

Μπαράζ μετασεισμών

Μέχρι τις 7 το πρωί της Τρίτης έχουν καταγραφεί δεκάδες μετασεισμοί στην περιοχή με την μεγαλύτερη δόνηση εξ’ αυτών να είναι 2,8 Ρίχτερ.

Συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου

Η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης, που συνεδρίασε τα ξημερώματα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ μεταξύ Σχοινιά και Στύρων δεν προκαλεί ανησυχία και όλα βαίνουν καλώς.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, «ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε μία ευρύτερη περιοχή στην κεντρική Ελλάδα αλλά και κυρίως στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και στα ανατολικά προάστια, περισσότερο λόγω της εγγύτητας. Ήταν ένας σεισμός που έγινε σε βάθος 13 χιλιομέτρων στο δίαυλο μεταξύ Αττικής και Εύβοιας κοντά στα Στύρα, σε μία περιοχή που δεν “φημίζεται” για τους μεγάλους σεισμούς».

Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής, πρόκειται για έναν ισχυρό σεισμό που έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της χώρας, ωστόσο το γεγονός ότι σημειώθηκε σε ζώνη χαμηλής σεισμικότητας μειώνει τον κίνδυνο για μετασεισμικές εξελίξεις. Όπως τονίστηκε, γύρω από την περιοχή υπάρχουν κάποιες εστίες που στο παρελθόν έχουν δώσει μεγαλύτερα μεγέθη, αλλά βρίσκονται σε αρκετά μεγαλύτερη απόσταση.

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε πως «έχουμε μικρότερους σεισμούς της τάξεως των 2 έως 2,5 Ρίχτερ. Συνολικά εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής απόψεων που είχαμε με τους συναδέλφους που συμμετέχουν στην Επιτροπή είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία. Βεβαίως οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου που δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα μας ανησυχήσει».

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Χρειάζεται να είμαστε ψύχραιμοι»

«Σεισμός 5,2 μεταξύ Νέων Στύρων και Γραμματικού στο νότιο Ευβοϊκό, μάλλον σε υποθαλάσσιο κανονικό ρήγμα με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ. Οι μετασεισμοί συνεχίζονται αλλά όχι με σημαντικά μεγέθη, 2.8 ήταν το μεγαλύτερο. Ενδέχεται να γίνουν και μεγαλύτεροι οι οποίοι θα γίνουν αισθητοί. Συνεπώς χρειάζεται να είμαστε ψύχραιμοι» έγραψε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος στο facebook.

Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές. Η Πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε περιπολίες με διασπορά οχημάτων σε νότια Εύβοια και ανατολική Αττική ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν η 1η και η 7η ΕΜΑΚ.

«Δεν υπάρχουν μεγάλες ζημιές, ανήσυχοι οι κάτοικοι»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια ούτε για τραυματισμούς». Παράλληλα, τόνισε πως «οι άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή έχουν ανησυχήσει» από τη σεισμική δόνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα Στύρα εντοπίστηκαν υλικές ζημιές σε ένα κατάστημα. Την ίδια ώρα, κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, με τη συνδρομή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, πραγματοποιούν επισκέψεις σε χωριά της Εύβοιας, προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχουν προκληθεί ζημιές σε κτίρια ή υποδομές.

Ο δήμαρχος Καρύστου δήλωσε στο evima.gr: «Μετά τη σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή μας δεν έχουν προς το παρόν σημειωθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως ότου το φαινόμενο να εκτονωθεί εφιστούμε την προσοχή σε κατοίκους και επισκέπτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες και τα μέτρα πρόληψης. Η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών πρωτίστως χρειάζεται ηρεμία και ψυχραιμία».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κοινότητας Στύρων, Νίκος Δρακογιάννης, υπογράμμισε ότι κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας, εθελοντές από τα Στύρα και συνεργεία του Δήμου Καρύστου βρίσκονται ήδη στην περιοχή για να ελέγξουν και να καταγράψουν τυχόν ζημιές. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά των Στύρων, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 13,6 χιλιόμετρα.

Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του νομού, ταξίαρχος Λουκάς Μούτσελος τόνισε στο evia online ότι «δεν υπάρχει κάποια κλήση πολίτη ή άλλη ενημέρωση που να ζητήθηκε η συνδρομή της υπηρεσίας μας. Είμαστε σε ετοιμότητα όπως πάντα αν παραστεί ανάγκη».

Νύχτα ανησυχίας στην Εύβοια

Νύχτα ανησυχίας έζησαν οι κάτοικοι της Νότιας και Κεντρικής Εύβοιας, μετά τη σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ. Πολλοί κάτοικοι επέλεξαν να παραμείνουν όλη τη νύχτα σε ανοιχτούς χώρους ή μέσα στα αυτοκίνητά τους, αποφεύγοντας να επιστρέψουν στα σπίτια τους, υπό τον φόβο νέων δονήσεων.

Η στιγμή της δόνησης στην Εύβοια

Βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το evima.gr, φαίνεται η στιγμή του σεισμού όταν σε σούπερ μάρκετ της Εύβοιας άρχισαν να πέφτουν προϊόντα από τα ράφια.

Η στιγμή της δόνησης των 5,2 Ρίχτερ από τα Άνω Λιόσια

Η σελίδα του Facebook, MeteoLiosia έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο μέσα από μετεωρολογική κάμερα, που καταγράφει την στιγμή της δόνησης.

Η στιγμή των 5,2 Ρίχτερ στη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι και το «Γ. Καραϊσκάκης». Στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μιλούσε μετά το ματς με τη Δανία, όπου η Εθνική γνώρισε βαριά ήττα με 0-3. Τη στιγμή του σεισμού, ο ομοσπονδιακός τεχνικός φαίνεται να μένει αποσβολωμένος καθώς αντιλαμβάνεται τη δόνηση, διακόπτοντας για λίγα δευτερόλεπτα τη ροή της συνέντευξης.

Οι αντιδράσεις των Εβάν Φουρνιέ και Ματίας Λεσόρ

Ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού και ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού σχολίασα στο Twitter το σεισμός. Ο Φουρνιέ έγραψε «ουάου», ενώ ο Λεσόρ σημείωσε «τι στο καλό ήταν αυτό!».

Wtf was that 🫨 — Mathias Lessort (@ThiasLsf) September 8, 2025