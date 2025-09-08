Ελλάδα – Δανία 0-3: Απότομη προσγείωση και ήττα με κάτω τα χέρια

Η Εθνική ομάδα απείχε παρασάγγας από τις εμφανίσεις των τελευταίων μηνών και η Δανία, ένας αντίπαλος «τοπ» επιπέδου, της έδειξε ότι πρέπει να κοπιάσει πολύ περισσότερο αν θέλει να βρεθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Μια κλάση ανώτεροι, οι Σκανδιναβοί επιβλήθηκαν της Ελλάδας με 3-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των προκριματικών της ευρωπαϊκής ζώνης (Γ΄ όμιλος), με συνέπεια να βρεθεί στην τρίτη θέση του γκρουπ, αφού την ίδια ώρα ούτε η Σκωτία είχε πρόβλημα απέναντι στη Λευκορωσία, επικρατώντας 2-0 στο Ζαλαεγκερσέγκι (Ουγγαρία)

Οι βορειοευρωπαίοι και οι Σκωτσέζοι έφτασαν στους τέσσερις βαθμούς καθώς είχε προηγηθεί η μεταξύ τους ισοπαλία (0-0) στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, ενώ το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα παρέμεινε στους τρεις της νίκης (5-1) επί των Λευκορώσων.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν εκ διαμέτρου αντίθετο σε σχέση με το ίδιο διάστημα απέναντι στη Λευκορωσία. Άριστα διαβασμένοι και με άψογη τακτική οι Δανοί πίεσαν ασφυκτικά τους Έλληνες μέσους γνωρίζοντας ότι δεν είναι και οι καλύτεροι χειριστές της μπάλας στον κόσμο, με αποτέλεσμα να αποκόψουν το ελληνικό transition και να απομονώσουν τον Παυλίδη, να καταστρέψουν την αντίπαλοι κυκλοφορία και με τις ανακτήσεις τους να βρίσκονται συχνά πέριξ της περιοχής του Τζολάκη.

Αφού το πρώτο σουτ του αγώνα (15΄ Τζόλης) κατέληξε άουτ, στη συνέχεια οι Σκανδιναβοί άρχισαν να πατούν καλύτερα στο γήπεδο και με την κλάση και την εμπειρία τους να επιβάλουν το ρυθμό τους. Ακολούθησε ένα δεκάλεπτο στο οποίο οι φιλοξενούμενοι έγιναν πολύ επικίνδυνοι μετά τα φθηνά «πουλήματα» της μπάλας σε επικίνδυνα σημεία, και αφού η Εθνική είδε τα μεγάλα λάθη των Κωνσταντέλια και Ζαφείρη να περνούν χωρίς συνέπεια, πλήρωσε ακριβά το τρίτο.

Στο 32ο λεπτό ο Κουρμπέλης έπαιξε με τη φωτιά χάνοντας την μπάλα έξω από την περιοχή από τον Χόιλουντ, αυτή κατέληξε στον Ντάμσγκαρντ που την έφερε στο δεξί και με δυνατό σουτ δεν άφησε περιθώριο στον -ματαίως εκτιναχθέντα- Τζολάκη. Μάλιστα, στο 45΄+2 ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού αποσόβησε το 0-2 με μια εξαιρετική απόκρουση σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χόιμπιεργκ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με δυο αλλαγές για την Ελλάδα καθώς Μασούρας και Μπακασέτας πήραν τις θέσεις των Καρέτσα και Κωνσταντέλια, οι οποίοι υστερούσαν εμφανώς στα ανασταλτικά καθήκοντά τους. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν το δεύτερο 45λεπτο ορμητικά αλλά δεν βρήκαν τη φάση της ισοφάρισης, με αποτέλεσμα οι Δανοί να αντιπαρέλθουν χωρίς κίνδυνο το πρώτο τέταρτο και στη συνέχεια να ελέγξουν εκ νέου το ρυθμό.

Στο 62΄ ήταν ο στόπερ της Μπαρτσελόνα Αντρέας Κρίστιανσεν που τιμώρησε την κάκιστη ανασταλτική λειτουργία της Εθνικής, όταν πήρε την μπάλα λίγο κάτω από τη σέντρα, προχώρησε ανενόχλητος και πλάσαρε με το δεξί εκτός περιοχής για το 0-2.

Ο Γιοβάνοβιτς πέρασε και τον Ιωαννίδη μετατρέποντας το σχηματισμό σε 4-4-2 αλλά δεν άλλαξε κάτι στα αγωνιστικά δρώμενα, αντίθετα μάλιστα οι Δανοί βρήκαν και τρίτο γκολ «σφραγίζοντας» την πρώτη εκτός έδρας νίκη τους ύστερα από επτά αγώνες: ο Ντόργκου έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πέρασε τον Τζολάκη και πλάσαρε με τον Μαυροπάνο να προλαβαίνει πάνω στη γραμμή, αλλά ο Χόιλουντ που ακολούθησε τη φάση πλάσαρε σε άδεια εστία για το τελικό 0-3.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντονάτας Ρούμσας (Λιθουανία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κουλιεράκης – Μέλε

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης (65΄ Σιώπης), Ζαφείρης (75΄ Ιωαννίδης), Κωνσταντέλιας (46΄ Μπακασέτας), Καρέτσας (46΄ Μασούρας), Τζόλης (83΄ Πέλκας), Παυλίδης.

ΔΑΝΙΑ (Μπράιαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Μέλε (90΄ Γκρονμπάεκ), Α. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Ρ. Κρίστενσεν, Χιούλμαντ, Φρόχολντ (82΄ Μπρουν Λάρσεν), Χόιμπιεργκ, Ντάμσγκαρντ (83΄ Ο΄ Ράιλι), Σκοβ Όλσεν (64΄ Ντόργκου), Μπίρεθ (63΄ Χόιλουντ).