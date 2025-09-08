«Στην πίεση» με την Ευγενία Σαμαρά: Θεαματική πρεμιέρα με ομάδα να κερδίζει το μεγάλο έπαθλο των 10.000 ευρώ

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του νέου τηλεπαιχνιδιού γνώσεων της ΕΡΤ1, «Στην πίεση» με την Ευγενία Σαμαρά, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς μια ομάδα κατάφερε να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 10.000 ευρώ, με συναρπαστικό τρόπο που αποτυπώνει όλα όσα θα παρακολουθούμε κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 19:00.

Μια ομάδα από φίλους, με αρχηγό τον 30χρονο Αντώνη, χρειάστηκε περίπου 49 λεπτά προκειμένου να ξεχωρίσει από την αντίπαλη ομάδα και να φτάσει πρώτη στις 2.000 ευρώ.

Στο πλευρό του Αντώνη είχαν απομείνει μόνο δύο συμπαίκτες, με τη βοήθεια των οποίων απάντησε σωστά στον απαιτητικό τελικό, καταφέρνοντας όχι μόνο να κερδίσει τις 2.000 ευρώ, αλλά και το «εισιτήριο» για την τελική ερώτηση που θα τον οδηγούσε στο μεγάλο έπαθλο των 10.000 ευρώ.

Τι συνέβη, όμως, όταν η Ευγενία Σαμαρά τού έθεσε το ερώτημα «Όλα ή τίποτα»;

Έξι πιθανές απαντήσεις εμφανίστηκαν στην προηγμένη LED πλατφόρμα, οι οποίες δεν χαροποίησαν καθόλου τον αρχηγό. Οι πιθανές απαντήσεις ήταν 46, 146, 256, 720, 1024, 2048. Με βάση αυτές, ο Αντώνης θα έπρεπε να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει ή όχι. Αν και δεν σχημάτισε την παραμικρή ιδέα για το ποια θα μπορούσε να είναι η ερώτηση και χωρίς να έχει το δικαίωμα να συμβουλευτεί τους συμπαίκτες του, πήρε το ρίσκο και αποφάσισε να συνεχίσει.

Στο άκουσμα της ερώτησης «Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς έχει 11 θετικούς διαιρέτες» αποκαλύφθηκε ότι δεν γνώριζε την απάντηση και ότι δεν είχε αρκετό χρόνο για να την υπολογίσει. Μέσα σε 25 δευτερόλεπτα πήρε την απόφαση να επιλέξει περίπου στην τύχη την 5η απάντηση, δηλαδή 1024.

Μία απόφαση γρήγορη και με τεράστιο ρίσκο η όποια αποκαλύφθηκε… απολύτως σωστή!

Κάπως έτσι, σε 49 λεπτά παιχνιδιού και 25 δευτερόλεπτα αγχωτικής σκέψης στον τελικό, η παρέα έφυγε πλουσιότερη κατά 10.000 ευρώ.

Αυτό δεν θα μπορούσε παρά να είναι το καλύτερο ποδαρικό για το νέο, πρωτοποριακό τηλεπαιχνίδι «Στην πίεση» με την Ευγενία Σαμαρά, που συνδυάζει γνώση, στρατηγική και γρήγορα αντανακλαστικά και υπόσχεται να κρατήσει τους τηλεθεατές σε αγωνία κάθε Σαββατοκύριακο, στην ΕΡΤ1.

Πολλές ομάδες και αρχηγοί θα προσπαθήσουν να έχουν την ψυχραιμία της πρώτης ομάδας για να φτάσουν στις 10.000 ευρώ. Πόσοι από αυτούς θα τα καταφέρουν, θα το μαθαίνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 19.00, στην ΕΡΤ1.

