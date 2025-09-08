ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη φονική τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ»

«Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη φονική τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) σε ανάρτησή του στο Twitter. «Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης για την επίτευξη σταθερότητας και ευημερίας και τον τερματισμό του κύκλου της βίας».