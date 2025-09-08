Μάρκος Σεφερλής: «Τίποτα δεν έχει αλλάξει μέσα μου από τότε…» – Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλιά του

Πενήντα επτά ετών έγινε σήμερα (8/9) ο Μάρκος Σεφερλής. Ο επιτυχημένος ηθοποιός γεννήθηκε στην Κόρινθο στις 8 Σεπτεμβρίου του 1968, όπου και μεγάλωσε, ενώ τελειώνοντας το σχολείο μετακόμισε στην Αθήνα για να ακολουθήσει το όνειρό του, το οποίο ήταν η υποκριτική. Ο καλλιτέχνης κατάφερε με το ταλέντο και τον χαρακτήρα του να “κερδίσει” μία μεγάλη μερίδα του κόσμου, που τον παρακολουθεί φανατικά.

Με αφορμή την σημαντική αυτή μέρα, ο Μάρκος Σεφερλής έκανε ένα βαθιά συγκινητικό post, στο προφίλ που έχει στο Instagram.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο βλέπουμε φωτογραφίες του από την παιδική του ηλικία, μέχρι και σήμερα. Ο καλλιτέχνης έχει “ντύσει” την πολύ τρυφερή ανάρτηση, με το τραγούδι των Ζιγκ Ζαγκ «Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω».

Στη λεζάντα, ο Μάρκος Σεφερλής έχει γράψει: «”Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω” κι ας κλείνω σήμερα τα 57! Χαίρομαι που παραμένω παιδί σε όλα μου! Στο κέφι, στην ενέργεια, στη ζωντάνια, στη συμπεριφορά μου απέναντι στους συνανθρώπους μου και κυρίως στην πίστη μου σε ανθρώπινες αξίες και ιδανικά!

Και χαίρομαι που μπορώ να “παίζω” ακόμα επάνω στη σκηνή σαν να βρίσκομαι σε κάποια αλάνα της Κορίνθου, όπου μεγάλωσα! Γιατί για μένα όλο αυτό που έχω επιλέξει να κάνω στη ζωή μου είναι ένα “ατέλειωτο παιχνίδι”!

Τίποτα δεν έχει αλλάξει μέσα μου από τότε! Το μόνο που έχει αλλάξει σήμερα στα 57 μου, είναι ότι δεν μπορεί να με μαζέψει “απ’ τον δρόμο η μάνα” και μπορώ να απολαμβάνω αυτό το υπέροχο “παιχνίδι” μαζί σας για ώρες, για μέρες, για μήνες, για χρόνια! Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τις όμορφες ευχές σας και για όσα μου έχετε προσφέρει μέχρι σήμερα!».