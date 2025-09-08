Maestro: Η Κλέλια Ανδριολάτου ανακοίνωσε την 4η σεζόν της επιτυχημένης σειράς – Η φωτογραφία με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη

Ελένη Φλισκουνάκη

Media

Το «Maestro», η επιτυχημένη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη που προβλήθηκε σε Mega και Netflix και καθήλωσε το κοινό, επιστρέφει με μία 4η σεζόν. Το ευχάριστο νέο έκανε γνωστό η πρωταγωνίστρια του αγαπημένου σίριαλ, Κλέλια Ανδριολάτου.

Η γνωστή ηθοποιός και μοντέλο, δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram μία κοινή φωτογραφία της, με τον δημιουργό του «Maestro» και συμπρωταγωνιστή της στην σειρά, Χριστόφορο Παπακαλιάτη.

Στο στιγμιότυπο, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί, ενώ διαβάζουν το σενάριο του πρώτου επεισοδίου της 4ης σεζόν, το οποίο θα έχει τον τίτλο: «Η εποχή των τεράτων».

«Νέα σεζόν. Άρχισαν οι πρόβες!!! Μείνετε συντονισμένοι!», έχει γράψει, μεταξύ άλλων, η Κλέλια Ανδριολάτου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

