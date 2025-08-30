Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με λευκό μπικίνι πριν την επιστροφή στις επαγγελματικές υποχρεώσεις

Enikos Newsroom

lifestyle

ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ

Η Κλέλια Ανδριολάτου έχει φέτος κλέψει την παράσταση με τις σούπερ σέξι εμφανίσεις της, προκαλώντας θαυμασμό καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με μπικίνι στο κρεβάτι – ΦΩΤΟ

Η πανέμορφη ηθοποιός συνεχίζει τις διακοπές της, προσπαθώντας να κερδίσει μερικές ακόμη στιγμές ξεγνοιασιάς και ξεκούρασης  λίγο πριν την επιστροφή στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Από το Πήλιο, η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει με λευκό μπικίνι με τα σχόλια της στις αναρτήσεις να είναι ενδεικτικά της διάθεσής της.

Κλέλια Ανδριολάτου

 

