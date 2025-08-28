Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με μπικίνι στο κρεβάτι – ΦΩΤΟ

Η Κλέλια Ανδριολάτου με αμείωτο ρυθμό ανεβάζει στο instagram εντυπωσιακά καλοκαιρινά στιγμιότυπα.

Η 28χρονη ηθοποιός και μοντέλο, πόζαρε αυτή τη φορά φορώντας ένα μικροσκοπικό μπικίνι που αναδεικνύει το καλλίγραμμο σώμα της με φόντο ένα παραδοσιακό σπίτι, ή ξαπλωμένη σε ένα vintage σιδερένιο κρεβάτι.

«Begin gently» έγραψε στην περιγραφή των φωτογραφιών ποστάροντας μια κούπα με καφέ.

Μάλιστα, η Κλέλια Ανδριολάτου δεν παρέλειψε να θυμίσει στους χιλιάδες ακολούθους της ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση με μια φωτογραφία που κάνει γιόγκα, εκτελώντας μια δύσκολη άσκηση.

Δείτε φωτογραφίες