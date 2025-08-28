Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με μπικίνι στο κρεβάτι – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ

Η Κλέλια Ανδριολάτου με αμείωτο ρυθμό ανεβάζει στο instagram εντυπωσιακά καλοκαιρινά στιγμιότυπα.

Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει τόπλες πάνω σε σκάφος – ΦΩΤΟ

Η 28χρονη ηθοποιός και μοντέλο, πόζαρε αυτή τη φορά φορώντας ένα μικροσκοπικό μπικίνι που αναδεικνύει το καλλίγραμμο σώμα της με φόντο ένα παραδοσιακό σπίτι, ή ξαπλωμένη σε ένα vintage σιδερένιο κρεβάτι.

«Begin gently» έγραψε στην περιγραφή των φωτογραφιών ποστάροντας μια κούπα με καφέ.

Μάλιστα, η Κλέλια Ανδριολάτου δεν παρέλειψε να θυμίσει στους χιλιάδες ακολούθους της ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση με μια φωτογραφία που κάνει γιόγκα, εκτελώντας μια δύσκολη άσκηση.

Δείτε φωτογραφίες

ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ

ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ

ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ

ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ

ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 τύποι ανθρώπων που δεν θα είναι ποτέ πραγματικά ευτυχισμένοι – Πώς συμπεριφέρονται

Τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα εντοπίστηκαν σε ελληνικά αυγά – Τι έδειξε μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ

Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη αύριο Πέμπτη για συναντήσεις με φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Apple: Μπορεί να κυκλοφορήσει σύντομα φθηνότερο MacBook – Αξίζει να περιμένετε;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
02:25 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Στέλλα Κονιτοπούλου: «Είχα τρεις αποβολές – Την πρώτη δεν την πήρα πολύ σοβαρά»

Η Στέλλα Κονιτοπούλου αποκαλύπτει τις τρεις αποβολές που βίωσε, σε συνέντευξη της στο περιοδικ...
19:39 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Άρης Μουγκοπέτρος: Αισιόδοξος για την αποκατάστασή του ο μουσικός – «Νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά»

Λίγες ώρες μετά το τελευταίο κρίσιμο χειρουργείο στο ΚΑΤ, ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίστηκε χαμο...
16:53 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Το σπαρακτικό μήνυμά του μετά την κηδεία του πατέρα του – ΦΩΤΟ

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανάρτησ...
15:55 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Άρης Μουγκοπέτρος: Το νέο χειρουργείο και η διαδικτυακή απάτη – «Φίλος μου εξαπατήθηκε και έχασε σημαντικό χρηματικό ποσό»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνεχίζει να δίνει τον δικό του αγώνα μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέσ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο