Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με μπικίνι στο κρεβάτι – ΦΩΤΟ

Η Κλέλια Ανδριολάτου με αμείωτο ρυθμό ανεβάζει στο instagram εντυπωσιακά καλοκαιρινά στιγμιότυπα.
Η 28χρονη ηθοποιός και μοντέλο, πόζαρε αυτή τη φορά φορώντας ένα μικροσκοπικό μπικίνι που αναδεικνύει το καλλίγραμμο σώμα της με φόντο ένα παραδοσιακό σπίτι, ή ξαπλωμένη σε ένα vintage σιδερένιο κρεβάτι.
«Begin gently» έγραψε στην περιγραφή των φωτογραφιών ποστάροντας μια κούπα με καφέ.
Μάλιστα, η Κλέλια Ανδριολάτου δεν παρέλειψε να θυμίσει στους χιλιάδες ακολούθους της ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση με μια φωτογραφία που κάνει γιόγκα, εκτελώντας μια δύσκολη άσκηση.
Δείτε φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.