Νίκος Γκάλης: «Η Εθνική Ελλάδας είναι η ομάδα μας»

O θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, έστειλε τις ευχές του, για την Εθνική Ανδρών, στην προσπάθεια, που θα κάνει να διακριθεί στο προσεχές EuroBasket.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία την Πέμπτη (28/08), στην πρεμιέρα της στο τουρνουά και ο Γκάλης θέλησε να εμψυχώσει τους παίκτες και τους Έλληνες φιλάθλους.

«Εύχομαι καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα στο EuroBasket 2025. Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση και υγεία, αλλά και με την τύχη με το μέρος της, η ομάδα θα έχει πάντα όλους τους Έλληνες δίπλα της.

Η Εθνική Ελλάδας είναι η Ομάδα μας», τόνισε ο Γκάλης, στέλνοντας μήνυμα έμπνευσης και στήριξης σε όλους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

