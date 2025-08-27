Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Σαλαμίνα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τετάρτης (27/) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι στην Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικούς χώρους μεταξύ των σπιτιών. Υπάρχουν αναφορές ότι η φωτιά ξεκίνησε από βεγγαλικά.

Αυτήν την στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Λίγο πριν από τις 22.00, ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει το μήνυμα που εστάλη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά #Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας #Αττικής ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 27, 2025

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Πηγή φωτογραφιών: Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook