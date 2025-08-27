Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Σαλαμίνα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Σαλαμίνα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τετάρτης (27/) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι στην Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικούς χώρους μεταξύ των σπιτιών. Υπάρχουν αναφορές ότι η φωτιά ξεκίνησε από βεγγαλικά.

Αυτήν την στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Λίγο πριν από τις 22.00, ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει το μήνυμα που εστάλη.

 

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Φωτιά, Σαλαμίνα

Φωτιά, Σαλαμίνα Φωτιά, Σαλαμίνα Φωτιά, Σαλαμίνα Φωτιά, Σαλαμίνα

Πηγή φωτογραφιών: Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 τύποι ανθρώπων που δεν θα είναι ποτέ πραγματικά ευτυχισμένοι – Πώς συμπεριφέρονται

Τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα εντοπίστηκαν σε ελληνικά αυγά – Τι έδειξε μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ

Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη αύριο Πέμπτη για συναντήσεις με φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Apple: Μπορεί να κυκλοφορήσει σύντομα φθηνότερο MacBook – Αξίζει να περιμένετε;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:32 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Χαλκιδική: Νεκρός ανασύρθηκε 75χρονος λουόμενος στην παραλία Καλυβών

Νεκρός ανασύρθηκε 75χρονος από την παραλία των Καλυβών του δήμου Πολύγυρου στην Χαλκιδική. Ο 7...
22:58 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Πάτρα: Έπεσαν κομμάτια τσιμέντου από μπαλκόνι πολυκατοικίας – Από τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πάτρα, όταν έπεσαν κομμάτια τσιμέντου από ...
22:55 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Απομονωμένος στις φυλακές Λάρισας ο 40χρονος – «Είναι τέρας» λέει η αδελφή της 36χρονης

Στις φυλακές της Λάρισας κρατείται από το βράδυ της Τρίτης ο γυναικοκτόνος του Βόλου, που δολο...
22:38 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Σαλαμίνα – ΒΙΝΤΕΟ Αναγνώστη

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου στην Σαλαμίνα, σε οικοπεδικού...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο