Βάρκιζα: Διαψεύδει ο δήμος τα περί επίθεσης λαγοκέφαλου σε λουόμενη

Διαψεύδει ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για επίθεση λαγοκέφαλου σε λουόμενη σε παραλία της Βάρκιζας, χαρακτηρίζοντάς τα ως «αναληθή».

«Σχετικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται σήμερα σε μέσα ενημέρωσης και αφορούν δήθεν τραυματισμό λουόμενης από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκιζας, ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενημερώνει τους πολίτες ότι προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το αρμόδιο Λιμεναρχείο, τις τοπικές υγειονομικές δομές, την Πολιτική Προστασία του δήμου και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε επιβεβαίωση του συγκεκριμένου περιστατικού», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση και προστίθεται ότι «μέχρι αυτή τη στιγμή, καμία αρμόδια αρχή δεν έχει καταγράψει ή επιβεβαιώσει το συμβάν που περιγράφεται στα σχετικά δημοσιεύματα».

«Ο δήμος παρακολουθεί διαρκώς ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των λουομένων και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό το οποίο χρήζει ενημέρωσης του κοινού, οι πολίτες θα ενημερωθούν άμεσα και υπεύθυνα από τις επίσημες πηγές» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ο δήμος καλεί παράλληλα τους πολίτες «να επιδεικνύουν ψυχραιμία και να αξιολογούν με προσοχή πληροφορίες που αναπαράγονται χωρίς επίσημη επιβεβαίωση. Η διάδοση μη διασταυρωμένων πληροφοριών μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη ανησυχία και να πλήξει αδικαιολόγητα την εικόνα της περιοχής».

«Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο που παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα επίσημες πληροφορίες, δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού για τους λουόμενους, ενώ οι πολίτες οφείλουν να ακολουθούν τις γενικές οδηγίες ασφαλείας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που παρατηρήσουν οτιδήποτε ασυνήθιστο. Ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα και έγκαιρα τους πολίτες για κάθε θέμα που αφορά τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία των λουομένων», καταλήγει η ανακοίνωση.