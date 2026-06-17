Μαρκόπουλος στον Realfm 97,8: Αν πάμε στο «πάρε κόσμε», θα έχουμε ξανά τις ίδιες περιπέτειες – Τι είπε για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη

Για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokanei, την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού περί «τζάμπα» μίλησε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Τι είπε για την ακρίβεια

Σχετικά με την ακρίβεια και τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokanei, ανέφερε: «Η κυβέρνηση έχει κάνει προσπάθειες το τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε τους καρπούς, με μια νέα ανεξάρτητη αρχή κατά της ακρίβειας, με το πλαφόν το οποίο ορίστηκε στα περιθώρια κέρδους, με τα πρόστιμα τα οποία έχουν ενταθεί – κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ενταθούν περισσότερο και με μια μεγαλύτερη οργάνωση. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι είναι και το κλειδί, δηλαδή η αύξηση των εισοδημάτων των Ελλήνων. Εμείς εκεί προσανατολιζόμαστε και προς τα εκεί εργαζόμαστε σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων».

«Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, δεν ζούμε εκτός κόσμου, τα προβλήματα αυτά τα αντιμετωπίζουν και οι δικές μας οικογένειες, είναι θέματα τα οποία οι Έλληνες πολίτες μας τα επικοινωνούν. Όμως έχουμε πεπραγμένα. Ακούω μια μεγάλη συζήτηση για τους συνταξιούχους. Τόσο εγώ όσο και ο Άκης Σκέρτσος από το Σαββατοκύριακο βγήκαμε με δηλώσεις και είπαμε ότι δεν μπορεί να δοθούν 13η σύνταξη και 13ος μισθός στον δημόσιο τομέα» τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος και εξήγησε τους λόγους.

«Δημοσιονομικά, το προηγούμενο πακέτο της ΔΕΘ, το οποίο ήταν και χαρακτηρίστηκε από τα αρκετά μεγάλα, έφτασε στο 1,7 δισ. ευρώ. Η αύξηση που θα δοθεί, αν δοθεί 13η σύνταξη, είναι από μόνη της, 2,5 δισ. ευρώ. Αν δοθούν δε και τα 1,5 δισ. ευρώ στους εργαζόμενους στο δημόσιο, μιλάμε για ένα πακέτο, μόνο για αυτές τις δύο ομάδες, 4 δισ. Από την άλλη, εμείς δεν είμαστε αμέριμνοι απέναντι στους συνταξιούχους. Έχουμε δώσει από το 2023 16% αυξήσεις, τις πρώτες αυξήσεις μεταμνημονιακά, και από το 2019 έχουν ξεπεράσει το 22%. Φτάνουν; Όχι. Θέλουμε κι άλλο; Βεβαίως» συνέχισε κάνοντας λόγο για οικονομικό λαϊκισμό που ακούμε τις τελευταίες μέρες. Αναφερόμενος σε όσα δήλωσε νωρίτερα στον Realfm 97,8 η Μιλένα Αποστολάκη, είπε: «Βλέπω από το ΠΑΣΟΚ ένα αντιπιερρακακικό σύνδρομο, σαν να προσπαθούν έναν άνθρωπο που πέτυχε σε διεθνές επίπεδο να τον κοντύνουν».

Τι είπε για τον νόμο Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου

«Άκουσα τι είπε για το νόμο Κατσέλη. Ο υπουργός χθες ήταν σαφής. Προφανώς η απόφαση θα εφαρμοστεί, όμως, μελετάμε τον τρόπο. Ο νόμος Κατσέλη, επειδή έχει δημιουργηθεί και ένας μύθος γύρω από αυτόν, δεν δούλεψε όπως θα έπρεπε, γιατί έστειλε τον κόσμο στα δικαστήρια. Είχε θεσμικές ασάφειες και γι’ αυτό έφτασε στον Άρειο Πάγο. Με τον νόμο Κατσέλη, το ΠΑΣΟΚ έχει πάθει Τσίπρα. Θεωρεί ότι με ένα νόμο όλο αυτό τελειώνει; Δεν πρέπει να βρούμε τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής αυτής της απόφασης;» υπογράμμισε ο κ. Μαρκόπουλος, ενώ ερωτηθείς εάν χρήζει ερμηνείας η απόφαση, απάντησε: «Η απόφαση αυτή δεν παράγει αυτομάτως αποτέλεσμα. Αναζητείτε μια χρυσή τομή. Προφανώς η διάθεση είναι η εφαρμογή, όμως πρέπει να δούμε και το δημοσιονομικό αντίκτυπο, να δούμε ακριβώς τα πράγματα πώς πρέπει να γίνουν. Δηλαδή αυτό το αρπακόλλα, νομοθετούμε και προχωράμε, το έχουμε πληρώσει. Τη μελετάμε να δούμε πώς θα προσαρμοστεί στα δημοσιονομικά και τραπεζικά δεδομένα. Κανένας δεν είπε ότι αυτή η απόφαση δεν γίνεται σεβαστή. Προφανώς πρέπει να βρούμε- και θα το κάνουμε- τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής».

«Τα ίδια μας λέγανε ότι δεν θα προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο και προχωρήσαμε. Έχουν ήδη ενταχθεί 14.000 συμπολίτες μας και δόθηκε παράταση μέσα στο νομοσχέδιο που θα συζητήσουμε από αύριο και θα έρθει την Ολομέλεια την Τετάρτη, για να δοθούν παραπάνω περιθώρια να ενταχθούν και άλλοι. Αυτό το “εδώ και τώρα”, επειδή πρέπει να χτυπήσουμε την κυβέρνηση για να πούμε κάτι, είναι αντιπαραγωγικό, πολύ περισσότερο όταν φέρνουμε μια ρύθμιση αποπληρωμής χρεών έως 72 δόσεις, όταν αυξάνουμε το ακατάσχετο, όταν αυξάνουμε τα όρια ένταξης στον εξωδικαστικό» πρόσθεσε.

Τι είπε για τον εξωδικαστικό

Κάνοντας λόγο για αντιπαραγωγική αντιπολίτευση, αναφέρθηκε και στον εξωδικαστικό μηχανισμό, τον οποίο, όπως είπε, «πυροβολούσαν» επί μήνες. «Ο εξωδικαστικός έχει παράξει αποτέλεσμα. Εξελίσσεται μια – μην το πω κοσμογονία και θεωρηθώ υπερβολικός- μια νέα κατάσταση στον χώρο των συμβιβασμών. Μόνο τον Μάιο του 2026, είχαμε 65% αύξηση στις ρυθμίσεις συγκριτικά με τον Μάιο του 2025. Έχουμε λοιπόν 564 εκατ. ευρώ τον Μάιο σε νέες ρυθμίσεις, 2.205 νέες ρυθμίσεις», πρόσθεσε.

Τέλος, με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη που μίλησε για «Τζάμπα 1» και «Τζάμπα 2» ρωτήθηκε γιατί αυτή η κριτική περί παροχών δεν ισχύει για την κυβέρνηση, πχ για την πολιτική των επιδομάτων.

«Επειδή για τα επιδόματα γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, υπήρξαν κάποιες έκτακτες συνθήκες, όπου το κράτος δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορο, όπως την περίπτωση του COVID…Ακούμε για τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα, για τον κόσμο του κάνουμε αφαίμαξη κλπ. Καταρχάς να πούμε σε ό,τι αφορά τα πλεονάσματα, αυτά έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, τις επενδύσεις που έρχονται. Μόνο 10% των έμμεσων φόρων αφορά το τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα εμπροσθοβαρών πολιτικών. Επομένως, δημιουργούνται κάποιοι οικονομικοί μύθοι, τους οποίους εμείς πρέπει να τους εξηγήσουμε στην ελληνική κοινωνία» πρόσθεσε ο κ. Μαρκόπουλος, τονίζοντας ότι η χώρα έχει την ταχύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη και παραθέτοντας τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των νοικοκυριών.

«Κάνουμε μια χρηστή διαχείριση, αν και καμιά φορά δεν είμαστε ευχάριστοι. Απ’ την άλλη όμως, τον πολίτη πρέπει να του πούμε ότι αυτή τη συμφωνία αλήθειας που έχουμε κάνει, θα την τηρήσουμε. Γιατί αν πάμε στο πάρε κόσμε, δώσ’ τα όλα, ο τζάμπας ζει, πάλι θα έχουμε τις ίδιες περιπέτειες» κατέληξε ο κ. Μαρκόπουλος.