Αποστολάκη στον Realfm 97,8: Εάν ανήκαμε στους τζαμπατζήδες, δεν θα είχαμε πληρώσει αυτό το σκληρό τίμημα για να είναι σήμερα η χώρα όρθια

Για την ακρίβεια, το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη που έκανε λόγο για «Τζάμπα 1» και «Τζάμπα 2», καθώς και την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα για ενδεχόμενη συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αν υπάρξει δεύτερη κάλπης στις εκλογές, μίλησε η Μιλένα Αποστολάκη στον Realfm 97,8 και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Σχολιάζοντας τη φράση που χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφερόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι ο «Τζάμπα 1» συναγωνίζεται τον «Τζάμπα 2», η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης Οικονομίας του κόμματος, τόνισε: «Παρακολουθώ την νευρικότητα του Πρωθυπουργού. Μια να απαγορεύει στον κ. Σαμαρά να προχωρήσει σε κόμμα, μια να υποδεικνύει σε εμάς τι να κάνουμε. Γενικώς ασχολείται με τα εσωτερικά άλλων κομμάτων, ίσως γιατί τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εσωτερική συνοχή, την ψυχική συνοχή της Νέας Δημοκρατίας, να είναι εκεί που όλοι ξέρουμε ότι είναι. Λοιπόν, εμείς δεν ανήκουμε στους τζαμπατζήδες γενικά. Εάν ανήκαμε στους τζαμπατζήδες, δεν θα είχαμε υποστεί όλο αυτό το κόστος την περίοδο της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας. Δεν θα είχαμε βάλει πλάτη όταν ο κ. Μητσοτάκης έλεγε το 2010 ή 2012 αυτά που έλεγε. Δεν θα είχαμε υποστεί όλη αυτή την καταιγίδα και δεν θα είχαμε πληρώσει αυτό το σκληρό τίμημα για να είναι σήμερα η χώρα όρθια απέναντι στο δεξιό και τον αριστερό λαϊκισμό».

«Άρα δεν δικαιούται ο κ. Μητσοτάκης να μας αποκαλεί τζαμπατζήδες. Σε ό,τι αφορά την πρότασή μας που προκάλεσε αυτό το σχόλιο, είναι μία πρόταση που πέρα από αυτό καθεαυτό το περιεχόμενό της, συνδέεται με ένα μείζον ζήτημα που αφορά τους νέους ανθρώπους και το συνεχιζόμενο επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, brain drain. Δηλαδή, ανθρώπους που αμείβονται χαμηλά, είναι νεόπτωχοι εργαζόμενοι, ανθρώπους που επειδή η παραγωγικότητα της εργασίας επί Μητσοτάκη είναι στα τάρταρα, φεύγουν και διαλέγουν άλλες αγορές που θα τους αναγνωρίσουν. Έχουμε ένα πακέτο μέτρων για αυτούς τους ανθρώπους, που είναι το τετραήμερο εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών για θέσεις εντάσεως εργασίας και όχι όπως προσπάθησαν κάποιοι να πουν για τα μανάβικα, τα συνεργεία αυτοκινήτων ή τα κομμωτήρια, αλλά και τη δωρεάν μεταφορά νέων μέχρι 24 ετών, που σημαίνει 35 εκατομμύρια, όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μέχρι σήμερα στην πλάτη της 1,5 δισ. σε εταιρείες συμβούλων» συμπλήρωσε η κ. Αποστολάκη. Συγκεκριμένα, για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη δωρεάν μετακίνηση των νέων, ανέφερε ότι «πρόκειται για ένα πολύ χαμηλό δημοσιονομικό κόστος το οποίο αν το αντιπαραβάλλουμε στο τι συμβαίνει στη χώρα αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο τζαμπατζήδες δεν μπορεί κανείς να αποκαλέσει το ΠΑΣΟΚ».

Το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη και τα κόκκινα δάνεια

Σχετικά με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη που τέθηκε σε διαβούλευση, η κ. Αποστολάκη, διευκρίνισε ότι δεν έχει οριστική εικόνα καθώς ακόμα το μελετά, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει βάλει τη χώρα σε προεκλογική περίοδο. «Στην καλύτερη περίπτωση σε ό,τι αφορά τη συνταγματική προθεσμία θα έχουμε εκλογές τον Μάρτιο. Το ενδεχόμενο για πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο είναι ορθάνοιχτο εξαιτίας των δηλώσεων, των διαρροών και των έμμεσων αναφορών από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και μόλις λοιπόν επτά μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της, η κυβέρνηση έρχεται να παρουσιάσει αυτά τα μέτρα τα οποία είναι εξαιρετικά καθυστερημένα» τόνισε η κ. Αποστολάκη, η οποία έκανε λόγο επίσης για πάρτι των τραπεζών σε ό,τι αφορά τα υπερκέρδη, τα οποία δεν είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να αγγίξει» και «μια σειρά από καταχρηστικές προμήθειες που το ΠΑΣΟΚ την πίεσε να προχωρήσει στην κατάργησή τους και έκανε τα ελάχιστα».

Επίσης, αναφέρθηκε στην ιδιωτική ασφάλιση και τα ασφάλιστρα υγείας, μιλώντας για στημένο παιχνίδι. «Το αρρύθμιστο πεδίο δεν ξέφυγε, δεν είναι αβελτηρία, δεν είναι τεμπέλης ο Υπουργός Ανάπτυξης. Κατήργησε τον νόμο του προκατόχου του, του κ. Γεωργιάδη μετά την πίεση του ΠΑΣΟΚ, που είχε φέρει τον δείκτη των ασφαλίστρων να το καθορίζει το ΙΟΒΕ, αλλά 1,5 χρόνο έχουν ξεχάσει να τον αντικαταστήσουν. Που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που σήμερα είναι στα 60-70 ή και παραπάνω , που τώρα χρειάζονται περίθαλψη πληρώνοντας από τόσα χρόνια από το υστέρημά τους το ασφάλιστρο, εξαναγκάζονται βίαια στο να εγκαταλείψουν αυτά τα ασφάλιστρα και να μείνουν ανασφάλιστοι τώρα που το έχουν ανάγκη» ανέφερε και πρόσθεσε: «Όλος αυτός ο συνδυασμός έχει επί 7 χρόνια οδηγήσει σε ένα εκρηκτικό περιβάλλον πιέζοντας το εισόδημα και τώρα 6 μήνες πριν από τις εκλογές έχουμε αυτά τα πυροτεχνήματα».

Σχετικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και τις δηλώσεις του Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος κράτησε αποστάσεις λέγοντας ότι χρειάζονται διευκρινίσεις, υπογράμμισε: «Της δήλωσης του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας είχε προηγηθεί η δήλωση του υπουργού Οικονομικών. Ο κ. Πιερρακάκης στην πρώτη δήλωσή του, είπε ότι μελετά τις συνέπειες, αναζητά ισορροπίες και χρυσή τομή. Υπήρξε άμεση απάντησή μου γιατί εξεπλάγην όχι μόνο γιατί έχουμε μια αμετάκλητη δικαστική κρίση, δηλαδή μια απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά γιατί όταν το 2023, το ίδιο δικαστήριο, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, εξέδωσε μια απόφαση η οποία ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για τα συμφέροντα των τραπεζών, των funds και των servicers, καθαρογράφηκε σε μια εβδομάδα και κανένα υπουργείο και κανένας υπουργός δεν είπε ότι μελετά τις συνέπειες, αναζητά χρυσή τομή κτλ. Η απόφαση εφαρμόστηκε την επομένη.

Όταν λοιπόν σήμερα έχουμε μια απόφαση, η οποία καθαρογράφεται και δημοσιεύεται με καθυστέρηση τριών μηνών και αφού έχει προηγηθεί μια επιστολή μου προς την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στην οποία επισημαίνω αυτή την περίεργη και ενοχλητική καθυστέρηση, και δεύτερον, είναι μια απόφαση της οποίας το σκεπτικό προστατεύει τα συμφέροντα των δανειοληπτών, έχουμε συνεντεύξεις του υπουργού που λέει ότι αναζητείται ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής της και η χρυσή τομή».

«Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν εξέδωσε γνωμοδότηση προς διαβούλευση με τα funds και τους servicers. Έβγαλε δεσμευτική, αμετάκλητη δικαστική απόφαση και είναι εξαιρετικά προβληματική η προσέγγιση του υπουργού Οικονομικών, ακολούθησε ο κεντρικός τραπεζίτης» πρόσθεσε η κ. Αποστολάκη.

Τι είπε για την ακρίβεια

Αναφορικά με την ακρίβεια και τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr, η οποία θα αντικαταστήσει το e-Καταναλωτής, ως εργαλείο σύγκρισης τιμών, σχολίασε: «Η ενημέρωση για τις τιμές είναι καλό πράγμα, η συγκριτική έρευνα είναι καλό πράγμα, αλλά εδώ έχουμε διαμορφωμένο ένα τοπίο και σε αυτό το τοπίο το PosoKanei θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέγουν κάποιον με τη λιγότερο υψηλή τιμή γιατί είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης ανόδου των τιμών. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι 56% ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο πόλεμος δεν έρχεται να επηρεάσει μόνο τη χώρα μας, επηρεάζει τους πάντες. Επηρεάζει καταρχήν όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Πώς γίνεται εμείς να έχουμε πληθωρισμό 5% και η Ευρωζώνη 3,2%; 56% δηλαδή παραπάνω και να είμαστε στην τριάδα με τον υψηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των 38 χωρών μελών του ΟΟΣΑ; Γίνεται, γιατί κάτι δεν κάνει καλά αυτή η κυβέρνηση».

«Κατά την άποψή μου δεν της ξεφεύγει κάτι. Είναι σκόπιμο αυτό το οποίο κάνει… Η υπερβολική κερδοφορία εξυπηρετεί κάποιους, τα συμφέροντα των οποίων εκπροσωπεί και υπερασπίζεται και δεύτερον εργαλειοποιεί τον πληθωρισμό και μέσα από την υπεραπόδοση των εσόδων μοιράζει επιδόματα. Έχει επιλέξει την πολιτική του πατερούλη. Αυτή που όταν ήταν ο ίδιος (σ.σ. ο κ .Μητσοτάκης) αντιπολίτευση στηλίτευε, γιατί εφάρμοζε το ίδιο μοντέλο και ο κ. Τσίπρας. Τότε τον κατηγορούσε» πρόσθεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Στην επισήμανση ότι και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ έδινε επιδόματα, απάντησε: «Έχει τόσα πολλά χρόνια να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, οπότε η αναφορά στο τι είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, αφορά μια άλλη χώρα με διαφορετικές συνθήκες διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές δομές. Η οργάνωση ουσιαστικών ελέγχων από την κυβέρνηση δεν ήταν επιλογή. Και δεν μιλάω για γραφειοκρατικούς ελέγχους στον τελευταίο κρίκο, στο ράφι, μιλάω για ουσιαστικούς ελέγχους στην προμηθευτική αλυσίδα. Για παράδειγμα στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών, στην ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στην καταπολέμηση της καρτελοποίησης. Και βέβαια υπάρχει το θέμα του ΦΠΑ. Τη μείωσή του την δοκίμασαν η Ισπανία και η Κύπρος και δούλεψε στα είδη πρώτης ανάγκης».

Τι είπε για την πρόταση Δούκα

Στη συνέχεια η Μιλένα Αποστολάκη ρωτήθηκε για την πρόταση του Χάρη Δούκα περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ αν υπάρξει δεύτερη κάλπη.

«Ο κ. Δούκας κάτι δήλωσε, μετά όμως έκανε μια άλλη ανάρτηση διευκρινιστική, κατά συνέπεια δεν θέλω να αναφερθώ στο τι είπε γιατί την άλλη μέρα ήταν σαν να ανακάλεσε» είπε αρχικά, ενώ ερωτηθείσα γιατί λέει όχι σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο των δύο κομμάτων σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τόνισε: «Η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι αυτό υπήρξε κάποτε σημαία του κ. Δούκα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση, δεν τελεί δηλαδή υπό την διαλυτική αίρεση του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή, αν πάμε καλά είμαστε αυτόνομοι, αν δεν πάμε καλά, συνενωνόμαστε με ένα άλλο κόμμα. Αυτά είναι πράγματα που είναι κόντρα στην ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και στην παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια εμείς ανήκουμε σε μία παράταξη που ιδρύθηκε ως μια μεγάλη παράταξη όχι ως ένα συμπληρωματικό κόμμα».

Η κ. Αποστολάκη δήλωσε ότι φιλοδοξία του ΠΑΣΟΚ είναι ενοποιήσει ξανά την ευρύτερη κεντροαριστερά, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Φιλοδοξούμε να την ενοποιήσουμε μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνης που θα χτίσουμε με τους πολίτες, όχι μέσα από παρασκηνιακές συναλλαγές με επικεφαλής άλλων κομμάτων προσωποπαγών ή μη. Αυτό έκανε πάντα το ΠΑΣΟΚ, γινόταν πλειοψηφικό στην κοινωνία, όχι αθροίζοντας κομματίδια και απορροφώντας τα. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ έχει μία ατζέντα, ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι διαμορφωμένο, δεν είναι δημιούργημα των τελευταίων ημερών. Δεν είναι προσωποπαγές κόμμα, είναι ιστορικό κόμμα, με κοινωνική αναφορά σε κάθε γωνιά της χώρας και σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης που να διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά. Με αυτή την παρακαταθήκη, θα προσπαθήσουμε ό,τι έχουμε χτίσει μέχρι σήμερα, να το πάμε ένα βήμα παρακάτω, κάνοντας το πλειοψηφικό στην κοινωνία».