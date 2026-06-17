Διαμαντοπούλου: Ωραία ατάκα το “τζάμπα 1 και τζάμπα 2”, εγώ όμως θυμάμαι τζάμπα μάγκες στα μνημόνια

Η Άννα Διαμαντοπούλου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», σχολίασε την ατάκα «τζάμπα 1 και τζάμπα 2», αντιπαραβάλλοντάς την με «τζάμπα μάγκες» της περιόδου των μνημονίων. Η ίδια τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τον μόνο πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, διαθέτοντας ένα συνολικό πρόγραμμα και όραμα ενόψει των εκλογών.

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Πολιτική

Άννα Διαμαντοπούλου, ΠΑΣΟΚ
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Άννα Διαμαντοπούλου σχολίασε την ατάκα “τζάμπα 1 και τζάμπα 2”, δηλώνοντας: «εγώ όμως θυμάμαι τζάμπα μάγκες στα μνημόνια… Ανταποδίδω λοιπόν το τζάμπα μάγκες στα περί τζάμπα».
  • Η ίδια τόνισε ότι «Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος πόλος απέναντι στη ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα όραμα καθώς πάμε στις εκλογές».
  • «Το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας θα προκύψει από όσα πει ο ελληνικός λαός» πρόσθεσε η Άννα Διαμαντοπούλου.

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Συνέντευξη στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, έδωσε η Άννα Διαμαντοπούλου.

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«Ωραία ατάκα το “τζάμπα 1 και τζάμπα 2”, εγώ όμως θυμάμαι τζάμπα μάγκες στα μνημόνια, που το ένα κόμμα τα έσκιζε και το άλλο κόμμα με έναν νόμο τα άλλαζε, όταν το ΠΑΣΟΚ προσπαθούσε να κρατήσει τη χώρα όρθια. Ανταποδίδω λοιπόν το τζάμπα μάγκες στα περί τζάμπα» σχολίασε στην αρχή η κα Διαμαντοπούλου.

«Το ΠΑΣΟΚ για κάθε τι που λέει το εντάσσει σε ένα συνολικό πρόγραμμα» είπε στη συνέχεια.

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«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος πόλος απέναντι στη ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα όραμα καθώς πάμε στις εκλογές» πρόσθεσε. «Έχουμε δρόμο μέχρι τις εκλογές και είμαι αισιόδοξη» είναι το μήνυμα που έστειλε.

«Το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας θα προκύψει από όσα πει ο ελληνικός λαός» τόνισε η Άννα Διαμαντοπούλου.

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