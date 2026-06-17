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Συνέντευξη στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, έδωσε η Άννα Διαμαντοπούλου.

«Ωραία ατάκα το “τζάμπα 1 και τζάμπα 2”, εγώ όμως θυμάμαι τζάμπα μάγκες στα μνημόνια, που το ένα κόμμα τα έσκιζε και το άλλο κόμμα με έναν νόμο τα άλλαζε, όταν το ΠΑΣΟΚ προσπαθούσε να κρατήσει τη χώρα όρθια. Ανταποδίδω λοιπόν το τζάμπα μάγκες στα περί τζάμπα» σχολίασε στην αρχή η κα Διαμαντοπούλου.

«Το ΠΑΣΟΚ για κάθε τι που λέει το εντάσσει σε ένα συνολικό πρόγραμμα» είπε στη συνέχεια.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος πόλος απέναντι στη ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα όραμα καθώς πάμε στις εκλογές» πρόσθεσε. «Έχουμε δρόμο μέχρι τις εκλογές και είμαι αισιόδοξη» είναι το μήνυμα που έστειλε.

«Το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας θα προκύψει από όσα πει ο ελληνικός λαός» τόνισε η Άννα Διαμαντοπούλου.

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