Δράμα: Οδύνη στην κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της – Άγημα απέδωσε τιμές

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης στη Δράμα, η οποία δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της. Ο δράστης, επίσης αστυνομικός, αυτοκτόνησε μετά την πράξη του, αφήνοντας πίσω του δύο παιδιά που βρίσκονται υπό ψυχολογική υποστήριξη.

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κηδεία 45χρονης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιείται η κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης, η οποία δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της στη Δράμα.
  • Συγγενείς και συνάδελφοι αποχαιρετούν την 45χρονη αστυνομικό, με το φέρετρο να φτάνει στον ναό καλυμμένο με την ελληνική σημαία και άγημα της Ελληνικής Αστυνομίας να αποδίδει τιμές.
  • Την ίδια ώρα τελείται η κηδεία του 50χρονου δράστη, ο οποίος αυτοκτόνησε μετά τη δολοφονία, ενώ η σκέψη όλων βρίσκεται στα δύο παιδιά του ζευγαριού που βρίσκονται υπό την υποστήριξη ψυχολόγων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/6) η κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης, η οποία δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της, το απόγευμα της Δευτέρας, στη Δράμα.

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Συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι κατέκλυσαν τον ναό του Αγίου Δημητρίου στο χωριό της, το Κάτω Νευροκόπι, προκειμένου να αποχαιρετήσουν την αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από τις επτά μαχαιριές που της κατάφερε ο 50χρονος δράστης, επίσης αστυνομικός, μέσα στο σπίτι τους.

Το φέρετρο με τη σορό της έφτασε στον ναό καλυμμένο με την ελληνική σημαία, με άγημα της Ελληνικής Αστυνομίας να αποδίδει τιμές.

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Κρατώντας λουλούδια, εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν εντός του ναού για να πουν το τελευταίο «αντίο» στην 45χρονη αστυνομικό. Οι παρευρισκόμενοι, συντετριμμένοι, αδυνατούσαν να πιστέψουν το τραγικό τέλος της γυναίκας.

Παρόντες στην κηδεία ήταν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κι ο Αστυνομικός Διευθυντής Δράμας, σύμφωνα με το voria.gr.

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Σημειώνεται ότι σήμερα τελείται στα Κουδούνια Δράμας και η κηδεία του 50χρονου, ο οποίος αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο, μετά την δολοφονία της Αντιγόνης.

Η σκέψη όλων βρίσκεται στα δύο παιδιά του ζευγαριού, τον 16χρονο που αντίκρισε την μητέρα του σοβαρά τραυματισμένη, και την 20χρονη φοιτήτρια. Τα δύο παιδιά βρίσκονται υπό την υποστήριξη εξειδικευμένων ψυχολόγων, προκειμένου να διαχειριστούν την σκληρή πραγματικότητα και να σταθούν στα πόδια τους.

Δείτε εικόνες από την κηδεία της 45χρονης:

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