Δράμα: Οδύνη στην κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της – Άγημα απέδωσε τιμές

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Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/6) η κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης, η οποία δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της, το απόγευμα της Δευτέρας, στη Δράμα.

Συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι κατέκλυσαν τον ναό του Αγίου Δημητρίου στο χωριό της, το Κάτω Νευροκόπι, προκειμένου να αποχαιρετήσουν την αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από τις επτά μαχαιριές που της κατάφερε ο 50χρονος δράστης, επίσης αστυνομικός, μέσα στο σπίτι τους.

Το φέρετρο με τη σορό της έφτασε στον ναό καλυμμένο με την ελληνική σημαία, με άγημα της Ελληνικής Αστυνομίας να αποδίδει τιμές.

Κρατώντας λουλούδια, εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν εντός του ναού για να πουν το τελευταίο «αντίο» στην 45χρονη αστυνομικό. Οι παρευρισκόμενοι, συντετριμμένοι, αδυνατούσαν να πιστέψουν το τραγικό τέλος της γυναίκας.

Παρόντες στην κηδεία ήταν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κι ο Αστυνομικός Διευθυντής Δράμας, σύμφωνα με το voria.gr.

Σημειώνεται ότι σήμερα τελείται στα Κουδούνια Δράμας και η κηδεία του 50χρονου, ο οποίος αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο, μετά την δολοφονία της Αντιγόνης.

Η σκέψη όλων βρίσκεται στα δύο παιδιά του ζευγαριού, τον 16χρονο που αντίκρισε την μητέρα του σοβαρά τραυματισμένη, και την 20χρονη φοιτήτρια. Τα δύο παιδιά βρίσκονται υπό την υποστήριξη εξειδικευμένων ψυχολόγων, προκειμένου να διαχειριστούν την σκληρή πραγματικότητα και να σταθούν στα πόδια τους.

Δείτε εικόνες από την κηδεία της 45χρονης: