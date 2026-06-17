Γυναικοκτονία στη Δράμα: Σήμερα οι κηδείες της 45χρονης και του δράστη – Οι αποκαλύψεις για επισκέψεις του 50χρονου σε ψυχολόγο, τι λέει η ΕΛΑΣ

Σήμερα γράφεται η τελευταία πράξη του δράματος που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, καθώς κηδεύεται η 45χρονη γυναίκα που έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές του εν διαστάσει συζύγου της, στη Δράμα. Η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της 45χρονης θα πουν το τελευταίο «αντίο» στην μητέρα δύο παιδιών στις 11, σήμερα, στο Κάτω Νευροκόπι.

Την ίδια ώρα, θα πραγματοποιηθεί και η κηδεία του δράστη της γυναικοκτονίας και αυτόχειρα, στο χωριό του, στα Κουδούνια.

Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά του ζευγαριού, που θα πρέπει να βρουν τη δύναμη να σταθούν στα πόδια τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους, χωρίς τους γονείς στο πλευρό τους. Πρόκειται για τον 16χρονο, ο οποίος αντίκρισε σοβαρά τραυματισμένη την μητέρα του και ενημέρωσε της αρχές, και την 20χρονη αδελφή του, η οποία είναι φοιτήτρια. Τα δύο παιδιά βρίσκονται υπό την υποστήριξη εξειδικευμένων ψυχολόγων.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά το ζευγάρι αστυνομικών βρισκόταν σε διάσταση το τελευταίο διάστημα, έχοντας αποφασίσει να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους έπειτα από περίπου 20 χρόνια κοινής ζωής. Ωστόσο, ο άνδρας φέρεται να μην αποδέχτηκε την εξέλιξη αυτή. Αφού μαχαίρωσε επτά φορές την σύζυγό του, έφυγε από το σπίτι και έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.

Οι αρχές φαίνεται πως δεν έχουν καταλήξει ακόμα στο ποιο ήταν το ακριβές κίνητρο του δράστη, γι’ αυτό και συνεχίζουν τις έρευνες και τη συλλογή στοιχείων. Σημείωμα δεν βρέθηκε και δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, ενώ δεν ακούστηκαν φωνές. Επίσης δεν εντοπίστηκαν ίχνη πάλης. Στο σπίτι του αστυνομικού βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

Οι διωκτικές αρχές θα λάβουν και νέες καταθέσεις από φίλους, συγγενείς αλλά και συναδέλφους του ζευγαριού, προκειμένου να φωτίσουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

Δημογλίδου: Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε εάν ο δράστης ακολουθούσε αγωγή

Η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε στις αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, τόσο για την απειλή που είχε δεχτεί η 45χρονη από τον δράστη πριν από δύο εβδομάδες, όσο και στο γεγονός ότι ο 50χρονος επισκεπτόταν ψυχολόγο, ο οποίος συνεργάζεται και με την αστυνομία.

Όπως υπογράμμισε, «όταν ο ψυχολόγος διαπιστώσει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δική του ζωή ή για τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου, ενημερώνει άμεσα την Αστυνομία. Δεν μας έχει αναφερθεί ότι είχε διαπιστωθεί ότι υπάρχει κίνδυνος», ενώ τόνισε ότι κάποια στιγμή ο δράστης φαίνεται ότι παραπέμφθηκε και σε ψυχίατρο.

Μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», η κ. Δημογλίδου τόνισε αρχικά πως «η φίλη της γυναίκας μιλούσε για την προβληματική σχέση, μίλησε για ψυχολογική βία, η οποία δεν αφήνει σημάδια, και έχει απόλυτο δίκιο η γυναίκα που το δήλωσε. Δεν αφήνει σημάδια και πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνεται και το θύμα. Και συγγενικό πρόσωπο του θύματος, είπε προηγουμένως στο βίντεο που προβάλλατε, “όλες οι γυναίκες να μιλούν”. Να μιλούν για να προλάβουν το κακό. Καταλήγουμε πάλι στο ίδιο: ότι συνήθως κάποιος γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι κάτι συμβαίνει, παρόλο που εδώ βλέπετε ότι όλοι αναφέρουν ότι δεν υπάρχει σωματική κακοποίηση».

Εξήγησε στη συνέχεια ότι «όταν μιλάμε για δράστη αστυνομικό, ξεκινά άλλη διαδικασία μέσα από την ίδια την υπηρεσία του. Αυτή η κοπέλα υπηρετούσε σε ένα τμήμα συνοριακής φύλαξης. Δεν υπηρετούσαν σίγουρα στην ίδια υπηρεσία και μάλιστα δεν μας είχε αναφερθεί ποτέ από την υπηρεσία τους. Δεν ανήκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, κανένας από τους δύο, ουσιαστικά, δεν υπηρετούσε σε υπηρεσία ενδοοικογενειακής βίας. Ένας αστυνομικός ακόμα και στην υπηρεσία του μπορεί να αναφέρει, ή στην υπηρεσία του δράστη. Όταν υπάρχει κακοποίηση, κινείται άμεσα η διαδικασία, πόσω μάλλον όταν μιλάμε για ένστολο».

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το εάν ο δράστης πήγαινε σε ψυχολόγο, τόνισε πως «όπως μας αναφέρεται από τις υπηρεσίες τους, και οι δύο δεν είχαν δώσει κανένα δικαίωμα, ακόμα και ως προς την απόδοσή τους στην εργασία, δεν είχαν δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Και δεν έχει αναφερθεί κάτι σε κάποιον προϊστάμενο της υπηρεσίας. Αυτός ο άνθρωπος είχε απευθυνθεί ιδιωτικά σε ψυχολόγο, ο οποίος τυγχάνει να είναι και ψυχολόγος της Αστυνομίας, συνεργάζεται και με την Αστυνομία. Όμως και σε αυτή την περίπτωση, όταν ο ψυχολόγος διαπιστώσει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δική του ζωή ή για τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου, ενημερώνει άμεσα την Αστυνομία. Δεν μας έχει αναφερθεί ότι είχε διαπιστωθεί ότι υπάρχει κίνδυνος. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι παραπέμφθηκε και σε ψυχίατρο».

«Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε εάν όντως ακολουθούσε αγωγή. Ακόμα και το δεδομένο το να δηλώνει ένας αστυνομικός ότι έχει αυτοκτονικές τάσεις, αν όντως δήλωνε αυτός ο άνθρωπος ότι θα βάλει τέλος στη ζωή του πρέπει να αναφέρεται στην υπηρεσία του. Σαφώς όλοι οι αστυνομικοί, όπως καταλαβαίνουμε, οπλοφορούν. Και γι’ αυτούς τους γιατρούς υπάρχει το ιατρικό απόρρητο, όταν υπάρχει όμως κίνδυνος είναι υποχρεωμένοι να το αναφέρουν στην υπηρεσία». «Φαίνεται ότι ήταν αρκετά μεγάλο το διάστημα που επισκέπτονταν τον ψυχολόγο» είπε και πρόσθεσε ότι «δεν ενημερωθήκαμε ποια είναι η διάγνωση».

Όσο για το περιστατικό που έγινε πριν από δύο εβδομάδες και κατήγγειλε χθες ο θείος της 45χρονης, σχολίασε: «Λίγες ημέρες πριν το περιστατικό είχε απειληθεί η ζωή της γυναίκας, χωρίς να αναφερθεί ποτέ από κανέναν».

«Περνούσαν και οι δύο τα ψυχομετρικά τεστ»

Σε άλλες δηλώσεις της, στην ΕΡΤ, η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι ο δράστης ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον τρεις μήνες συνεδρίες, χωρίς αυτό να είναι γνωστό στην υπηρεσία, ενώ τόνισε ότι τόσο ο 50χρονος όσο και η σύζυγός του «κανονικά περνούσαν και οι δύο τη διαδικασία των ψυχομετρικών τεστ από τη στιγμή που οπλοφορούσαν».

Κρίσεις πανικού και ένταση είχε «δει» στον 50χρονο ο ψυχολόγος της ΕΛΑΣ

Ο δράστης και αυτόχειρας πήγαινε κάθε Τρίτη στο ιδιωτικό ιατρείο του ψυχολόγου της Ελληνικής Αστυνομίας, κάτι που όμως δεν γνώριζε η υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Star, ο ειδικός δεν είχε εντοπίσει κάποια διαταραχή, είχε δει όμως κρίσεις πανικού και ένταση. Μάλιστα, τον είχε παραπέμψει σε ψυχίατρο και του έδινε αγωγή για να ηρεμεί.

Σημειώνεται ότι στον ψυχολόγο αρχικά είχε πάει το θύμα και στη συνέχεια παρότρυνε και τον δράστη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ψυχολόγος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που του πήραν κατάθεση μετά το έγκλημα ότι, αν είχε εντοπίσει κάτι, θα ενημέρωνε, και πρόσθεσε ότι ο δράστης και αυτόχειρας δεν είχε παρουσιάσει αυτοκτονικές τάσεις, ούτε αυτοκαταστροφικές, ούτε είχε πρόθεση να κάνει κακό σε άλλον.