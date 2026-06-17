G7: Η «διπλωματία της γοητείας» επανέφερε την Ουκρανία στην ατζέντα του Τραμπ – Πώς η Σύνοδος της «στρατηγικής αφύπνισης» κράτησε ζωντανή την Ευρώπη

Σε ένα κλίμα απρόσμενης σύγκλισης και προσεκτικών διπλωματικών ελιγμών, οι ηγέτες της G7 κατέληξαν σε μια κοινή διακήρυξη-σταθμό για την ενίσχυση της Ουκρανίας και την αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα μιας έντονης προσπάθειας των Ευρωπαίων ηγετών να γεφυρώσουν το χάσμα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επενδύοντας στη γοητεία της προσωπικής διπλωματίας για να διασφαλίσουν τη συνοχή της Δύσης.

Η κοινή διακήρυξη της G7

Σε κοινή διακήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι ηγέτες των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη δεσμεύτηκαν να εντείνουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία.

«Εμείς, οι Ηγέτες της G7, στεκόμαστε ενωμένοι στην ακλόνητη υποστήριξή μας προς την Ουκρανία για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο.

Οι ηγέτες της G7 σημείωσαν ότι «δεσμεύονται να αυξήσουν την πίεση στη ρωσική πολεμική οικονομία» και «να ενισχύσουν τις κυρώσεις μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου».

Το κείμενο της διακήρυξης αναφέρεται ονομαστικά στον Τραμπ τρεις φορές, σημειώνει το Politico, υπογραμμίζοντας ότι η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών διευκολύνει πλέον τη λήψη περισσότερων οικονομικών μέτρων κατά της Ρωσίας.

«Θεωρούμε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσουμε σε πρόσθετα μέτρα, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ εξασφάλισε μια συμφωνία την οποία υποστηρίζουμε για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ», αναφέρει η διακήρυξη.

Παράλληλα, οι ηγέτες δεσμεύτηκαν να «αυξήσουν την παράδοση δυνατοτήτων αεράμυνας, πρόσθετων συστημάτων και αναχαιτιστών, καθώς και δυνατοτήτων μεγάλου βεληνεκούς» στην Ουκρανία, αλλά και «να εξετάσουν την επέκταση προς την Ουκρανία του οφέλους των αδειών ώστε να επιτραπεί η αύξηση της στρατιωτικής παραγωγής της Ουκρανίας».

Η γαλλική πλευρά έσπευσε να υπογραμμίσει τη σημασία της ομοφωνίας.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ μετά το επίσημο δείπνο των ηγετών, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε: «Αυτή η σύνοδος της G7 αποτελεί μια στιγμή στρατηγικής αφύπνισης».

Από τη ρήξη στο «φλερτ

Η κοινή αυτή στάση έρχεται μετά από μια μακρά περίοδο έντονων τριβών. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν καταδικάσει στο παρελθόν τον πόλεμο στο Ιράν, προκαλώντας την οργή του Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη.

Ωστόσο, η παρουσίαση των βασικών αξόνων μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν από τον Τραμπ, τις παραμονές της συνόδου, άλλαξε τα δεδομένα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συγχαίροντας τον Τραμπ για το προσχέδιο της συμφωνίας, δήλωσε πως «Έτσι αποδίδει η διπλωματία».

In Évian, I congratulated @POTUS on his agreement with Iran. We both agree that it should mean a definitive end to Iran’s nuclear programme. The Strait will reopen. Oil prices are falling. And that’s how diplomacy delivers. pic.twitter.com/j4Gn9X0gyK — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 16, 2026



Η ίδια πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ, θα μειώσει τις τιμές του πετρελαίου και ίσως τελικά βάλει τέλος στις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν.

Οι Ευρωπαίοι φαίνεται πως συνειδητοποιούν τη νέα πραγματικότητα στις διατλαντικές σχέσεις.

Όπως εξήγησε στους New York Times ο Τζέρεμι Σαπίρο, διευθυντής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR): «Οι Ευρωπαίοι κατ’ ιδίαν αποδέχονται πλέον ευρέως ότι δεν μπορούν να περιμένουν να περάσει η θητεία του Τραμπ και ότι κάτι αρκετά θεμελιώδες έχει αλλάξει στη διατλαντική σχέση. Αλλά φυσικά η ρήξη δεν δίνει στους Ευρωπαίους ένα εναλλακτικό σχέδιο. Επομένως, πρέπει να είναι ευγενικοί με τον Τραμπ».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προσέφερε στον Τραμπ μια ποδοσφαιρική φανέλα με τον αριθμό 47, ενώ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στον Αμερικανό Πρόεδρο για τα 80ά του γενέθλια.

«Είμαστε στην ίδια ομάδα», τόνισε.

Happy belated 80th birthday, @POTUS. After all, we’re on the same team. pic.twitter.com/rDmhnAqNM3 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 16, 2026



Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε μια δοκιμασμένη συνταγή, προσκαλώντας τον Τραμπ σε δείπνο στο Παλάτι των Βερσαλλιών για τον εορτασμό των 250 χρόνων από την αμερικανική ανεξαρτησία.

Ο Τραμπ, γνωστός για την προτίμησή του στην πολυτέλεια, δήλωσε εντυπωσιασμένος στους δημοσιογράφους: «Έφευγα το απόγευμα και μετά ο Γάλλος Πρόεδρος, που τυχαίνει να είναι ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος, με κάλεσε για δείπνο στις Βερσαλλίες. Οι Βερσαλλίες δεν είναι απλώς μια επιφανειακή λάμψη. Οι Βερσαλλίες είναι το πραγματικό πράγμα (real deal)».

H παρέμβαση των Ευρωπαίων

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τον Αμερικανό Πρόεδρο να σπάσει το αδιέξοδο στον πόλεμο στην Ουκρανία, υιοθετώντας την πρόταση να φιλοξενήσει στις ΗΠΑ συνομιλίες ανάμεσα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, εξέφρασε τη λύπη του για τη «μεγάλη αντιπάθεια» μεταξύ των δύο ηγετών που δυσχεραίνει την επίτευξη διευθέτησης, υποσχόμενος να κάνει ό,τι μπορεί.

Κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίασης, ο Τραμπ σημείωσε ότι η Μόσχα «θα έπρεπε να κάνει μια συμφωνία», επισημαίνοντας ότι έχει «χάσει πάρα πολλούς ανθρώπους, ακριβώς όπως και η Ουκρανία».

Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναγνώρισε ότι η Ρωσία βρίσκεται πλέον σε πιο αδύναμη θέση συγκριτικά με το παρελθόν.

Η καθοριστική τριμερής συνάντηση

Αν και αρχικά δεν προβλεπόταν στο πρόγραμμα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποίησε τελικά την πρώτη του διά ζώσης συνάντηση με τον Τραμπ έπειτα από τέσσερις μήνες, με τη συμμετοχή και του Μακρόν, γεγονός που καθυστέρησε την έναρξη της ολομέλειας της συνόδου.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας προσπάθησε να πείσει τον Τραμπ ότι η χώρα του δεν χάνει πλέον στο πεδίο της μάχης και ότι ο ρόλος των ΗΠΑ δεν πρέπει να είναι αυτός του αγγελιοφόρου μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά ενός διαμεσολαβητή που στηρίζει την Ουκρανία.

Σε ενημέρωση που παρείχε μέσω βίντεο σε συνέδριο του Reuters στο Λονδίνο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν ομόφωνα πως «Η Ρωσία δεν κερδίζει και χάνει πολλούς ανθρώπους – επομένως πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Δεν έχουν την πρωτοβουλία στα χέρια τους».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος τόνισε τη σημασία διοργάνωσης συνομιλιών πριν από τον χειμώνα, αν και αναγνώρισε ότι η Μόσχα δεν απάντησε στην πρότασή του να παραστεί ο Πούτιν στη συνάντηση της G7.

Αναφερόμενος στον ρόλο του Αμερικανού Προέδρου για την άσκηση πίεσης, δήλωσε: «Νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να το κάνει, κυρίως μόνο αυτός».

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους Ζελένσκι και Πούτιν την Κυριακή, χαρακτήρισε τον αριθμό των νεκρών «γελοίο» και ισχυρίστηκε ότι και οι δύο πλευρές είναι ανοιχτές σε συνάντηση.

Οι πάγιες θέσεις του Τραμπ και το διπλωματικό παρασκήνιο

Παρά το καλό κλίμα, ο Τραμπ δεν έδειξε να μετακινείται από τις πάγιες θέσεις του σχετικά με την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στην Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας ότι δεν πρόκειται για έναν πόλεμο των ΗΠΑ, ακολουθώντας το παράδειγμα των Ευρωπαίων για τον πόλεμο στο Ιράν («αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικό μας«).

«Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό, τους πουλάμε όπλα», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Δεν έχει καμία επίπτωση σε εμάς, πέρα από το ότι πουλάμε όπλα. Είμαστε χιλιάδες μίλια μακριά», πρόσθεσε.

Παράλληλα, υπήρξαν ενδείξεις ότι οι προσωπικές σχέσεις έχουν ψυχρανθεί, σημειώνουν οι New York Times.

Για παράδειγμα, ο Τραμπ δεν πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, με τον τελευταίο να επιμένει ότι δεν επρόκειτο για σνομπάρισμα, ενώ αντίθετα έδειξε ιδιαίτερη θερμότητα στις συναντήσεις του με τους ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ.

Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπεραμύνθηκε της συμφωνίας του με το Ιράν, διαψεύδοντας τις αναφορές για αμερικανικές επενδύσεις ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. «Δεν επενδύουμε καθόλου χρήματα», ξεκαθάρισε. «Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επενδύσουμε χρήματα στο Ιράν».

Ο ίδιος κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τη δέσμευση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, προειδοποιώντας με «αδιανόητες συνέπειες» σε αντίθετη περίπτωση.