e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 19 Ιουνίου

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ καταβάλλουν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους έως τις 19 Ιουνίου. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν παροχές ΟΑΕΕ, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα.