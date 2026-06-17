e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 19 Ιουνίου

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ καταβάλλουν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους έως τις 19 Ιουνίου. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν παροχές ΟΑΕΕ, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα.

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Oικονομία

πληρωμές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ πληρώνουν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους έως τις 19 Ιουνίου.
  • Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ και επιπλέον 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ, με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται έως τις 19 Ιουνίου.
  • Η ΔΥΠΑ καταβάλλει επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, καθώς και χρήματα για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα σε χιλιάδες δικαιούχους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το συνολικό ποσό των 50.393.656,46 ευρώ πληρώνουν έως τις 19 Ιουνίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 48.150 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

  • σήμερα 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
  • από σήμερα έως τις 19 Ιουνίου  15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ πληρώνονται:

  • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για  επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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