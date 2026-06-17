Μέσι, μαγεία και 3άρα στην Αλγερία: Με ιστορικό χατ-τρικ «υπέγραψε» τη νίκη της Αργεντινής στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 – Δείτε τα γκολ

Η Αργεντινή νίκησε με 3-0 την Αλγερία στην πρεμιέρα του 10ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, με τον Λιονέλ Μέσι να σημειώνει χατ-τρικ και να οδηγεί την πρωταθλήτρια κόσμου σε ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» έδωσε την πρώτη μεγάλη παράσταση της ομάδας του στο Κάνσας των ΗΠΑ, στην 200ή συμμετοχή του με την εθνική ομάδα. Ο Μέσι έφτασε τα 16 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου και έπιασε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή της σχετικής λίστας των σκόρερ στην ιστορία του θεσμού. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος παίκτης που έχει συμμετοχή σε έξι τελικές φάσεις Μουντιάλ.

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και δημιούργησαν φάσεις από τα πρώτα λεπτά. Η Αργεντινή είδε γκολ του Μέσι να ακυρώνεται για οφσάιντ στο 5’, ενώ η Αλγερία είχε αντίστοιχη φάση με τον Σαϊμπί στο 8’.

Ο Μέσι άνοιξε το σκορ στο 17’, όταν εκτέλεσε με σουτ έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ζιντάν. Το 1-0 έμεινε έως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, καθώς οι δύο ομάδες δεν δημιούργησαν πολλές καθαρές ευκαιρίες στη συνέχεια.

Η Αργεντινή μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με στόχο να κλειδώσει τη νίκη. Ο Μέσι απείλησε στο 51’, ενώ ο Λαουτάρο είδε τον τερματοφύλακα της Αλγερίας να τον σταματά τρία λεπτά αργότερα. Το 2-0 ήρθε στο 60’, όταν ο Ζιντάν απέκρουσε ασταθώς το μακρινό σουτ του Μακ Άλιστερ και ο Μέσι σκόραρε από κοντά.

Ο Αργεντινός επιθετικός έφτασε στο χατ-τρικ στο 76’, με πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Ζιντάν είχε σταματήσει τον Μέσι στο 66’, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει το τρίτο γκολ λίγα λεπτά αργότερα. Ο Μέσι αντικαταστάθηκε στη συνέχεια και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε θερμό χειροκρότημα.

Με τη νίκη αυτή, η Αργεντινή έκανε το πρώτο βήμα στον 10ο όμιλο και ξεκίνησε την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της με καθαρή επικράτηση. Η πρωταθλήτρια κόσμου θα αντιμετωπίσει την Αυστρία την επόμενη αγωνιστική, στις 22 Ιουνίου στις 22:00, ενώ η Αλγερία θα παίξει με την Ιορδανία στις 23 Ιουνίου στις 06:00.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Ε. Μαρτίνες – Μοντιέλ (46′ Μολίνα), Ρομέρο (79′ Οταμέντι), Λι. Μαρτίνες, Μεδίνα – Ντε Πολ, Μακ Άλιστερ, Φερνάντες, Αλμάδα (55′ Γκονσάλες) – Μέσι (80′ Παζ), Λα. Μαρτίνες (55′ Άλβαρες)

ΑΛΓΕΡΙΑ: Ζιντάν – Μπελγκαλί, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αΐτ-Νουρί – Μπουνταουί (64′ Αουάρ), Μάζα (81′ Ζερουκί), Μπενταλέμπ (81′ Μπουλμπινά) – Μούσα (64′ Μαχρέζ), Γκουιρί (64′ Αμούρα), Σαιμπί