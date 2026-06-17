Ισραήλ: Περιορισμένη στήριξη στη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν δείχνει δημοσκόπηση

Περιορισμένη στήριξη καταγράφει στο Ισραήλ η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ισραηλινής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Kan.

Στην έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 555 Ισραηλινοί την Τρίτη, μόλις το 18% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι στηρίζει τη συμφωνία, ενώ το 55% εμφανίστηκε αντίθετο.

Παρά τη διπλωματική εξέλιξη και τις πρόσφατες κοινές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, οι οποίες, σύμφωνα με αναφορές, έπληξαν σε μεγάλο βαθμό τις στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, η ανησυχία στην ισραηλινή κοινή γνώμη παραμένει έντονη. Περίπου το 70% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι εξακολουθεί να φοβάται την ιρανική απειλή.

Η ίδια δημοσκόπηση καταγράφει διχασμό και για τη στάση των ΗΠΑ, καθώς και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απέναντι στο Ισραήλ μετά τη συμφωνία.

Περίπου το 40% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο Τραμπ θα εξακολουθήσει να θεωρείται «μεγάλος φίλος του Ισραήλ», ακόμη και μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Αντίθετα, το 32% εκτιμά ότι η στάση του απέναντι στο Ισραήλ θα αλλάξει.

Πηγή: Al Jazeera