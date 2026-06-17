Γεράσιμος Σκιαδαρέσης για Μπέσσυ Μάλφα: «Όταν γνωριστήκαμε ήταν μια τύπισσα με τα δερμάτινα, μηχανόβια»

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action 24 για την καριέρα του, τη ζωή του, τη σχέση του με τη μητέρα του και τη γνωριμία του με τη σύζυγό του, Μπέσσυ Μάλφα.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στην επαγγελματική του πορεία και στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη δουλειά του. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη ζωή μου. Χρωστώ τη μισή μου καριέρα στη φάτσα μου. Δεν είμαι το πρότυπο του δουλευταρά. Μου αρέσει η δουλειά, αλλά δεν θα κάτσω να διαβάσω πολύ για έναν ρόλο», είπε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για τις χειρωνακτικές εργασίες που κάνει στην αυλή του σπιτιού του και για την ανάγκη του να ασχολείται με πρακτικές δραστηριότητες. «Αισθάνομαι μόνο ότι δουλεύω όταν κάνω πράγματα με τα χέρια μου. Αυτόν τον καιρό απολαμβάνω το μικρό διάστημα ανεργίας πριν ξεκινήσει η επόμενη δουλειά και ασχολούμαι με φυτά. Έκανα ένα σκέπαστρο για εργαλεία. Το όνειρό μου είναι να ζήσω πιο μακριά, ως αγρότης», ανέφερε.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αναφέρθηκε και στα παιδικά του χρόνια, καθώς μεγάλωσε μόνο με τη μητέρα του. «Με τη μητέρα μου τα πήγαμε καλά και μου διευκόλυνε τη ζωή. Δεν ένιωσα τα προβλήματα μιας μονογονεϊκής ζωής. Είχα την έλλειψη ενός αδερφού και γι’ αυτό ήθελα να κάνω παιδιά και όχι μόνο ένα», σημείωσε.

Ο ηθοποιός μίλησε, επίσης, για τη σύζυγό του, Μπέσσυ Μάλφα, και περιέγραψε τη γνωριμία τους, αλλά και τις αλλαγές που έφερε η σχέση τους στη ζωή τους. «Διαφέρουμε σε πολλά πράγματα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με τα δερμάτινα, μηχανόβια. Έλεγε ότι δεν θα παντρευτεί ποτέ. Δεν έψαχνα μια τέτοια σύζυγο. Γνωριστήκαμε, ερωτευτήκαμε, αλλάξαμε τρόπο ζωής και είπαμε ότι θα είμαστε μαζί. Άφησε τη μηχανή και άφησα τα πολλά ταξίδια γιατί ήμουν μονίμως με ένα σακίδιο στην πλάτη. Δεν είχα ποτέ τη φιλοδοξία να είμαι ο καλύτερος».