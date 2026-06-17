Το Ιράν εξήγαγε αργό πετρέλαιο για πρώτη φορά ύστερα από δύο μήνες

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Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, έπειτα από τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης TankerTrackers.

Η εταιρεία ανέφερε ότι δεδομένα παρακολούθησης, τα οποία επιβεβαιώθηκαν μέσω δορυφορικών εικόνων, έδειξαν ότι τουλάχιστον δύο υπερδεξαμενόπλοια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενοπλοίων (NITC) πέρασαν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Τα πλοία μετέφεραν συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

BREAKING: CRUDE OIL DEPARTS IRAN FOLLOWING A TWO MONTH LONG NAVY BLOCKADE According to AIS data which we corroborated yesterday (2026-06-15) by satellite imagery, at least two National Iranian Tanker Company (NITC) VLCC supertankers named DIONA (9569695) and HERO2 (9362073) have… pic.twitter.com/tSesQTcC6K — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) June 16, 2026

Η εξέλιξη καταγράφεται μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ και του Ιράν για πλαίσιο συμφωνίας, το οποίο έχει στόχο τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν ήδη επαναλειτουργήσει στο πλαίσιο της συμφωνίας. Ωστόσο, στη συνέχεια αναθεώρησε το χρονοδιάγραμμα και ανέφερε ότι η πλήρης επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί μετά την επίσημη τελετή υπογραφής, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στη Γενεύη.

Πηγή: CNN.com