Το Ιράν εξήγαγε αργό πετρέλαιο για πρώτη φορά ύστερα από δύο μήνες

Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, έπειτα από συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώθηκε από δεδομένα παρακολούθησης και δορυφορικές εικόνες που έδειξαν τη διέλευση δύο υπερδεξαμενόπλοιων.

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Διεθνή Νέα

Κόλπος, Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, έπειτα από συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού.
  • Σύμφωνα με την TankerTrackers, δύο υπερδεξαμενόπλοια μετέφεραν συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, επιβεβαιώνοντας την εξαγωγή μέσω δορυφορικών εικόνων.
  • Η εξέλιξη έρχεται μετά την ανακοίνωση ΗΠΑ και Ιράν για πλαίσιο συμφωνίας, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, με την πλήρη επαναλειτουργία να αναμένεται μετά την τελετή υπογραφής στη Γενεύη.

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Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, έπειτα από τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης TankerTrackers.

Η εταιρεία ανέφερε ότι δεδομένα παρακολούθησης, τα οποία επιβεβαιώθηκαν μέσω δορυφορικών εικόνων, έδειξαν ότι τουλάχιστον δύο υπερδεξαμενόπλοια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενοπλοίων (NITC) πέρασαν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Τα πλοία μετέφεραν συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Η εξέλιξη καταγράφεται μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ και του Ιράν για πλαίσιο συμφωνίας, το οποίο έχει στόχο τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν ήδη επαναλειτουργήσει στο πλαίσιο της συμφωνίας. Ωστόσο, στη συνέχεια αναθεώρησε το χρονοδιάγραμμα και ανέφερε ότι η πλήρης επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί μετά την επίσημη τελετή υπογραφής, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στη Γενεύη.

Πηγή: CNN.com

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