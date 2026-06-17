Μουντιάλ 2026: Τα highlights από την 4άρα της Νορβηγίας απέναντι στο Ιράκ – ΒΙΝΤΕΟ

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Η Νορβηγία ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στον 9ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς επικράτησε με 4-1 του Ιράκ στο Γκίλετ Στέιντιουμ της Μασαχουσέτης.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πρωταγωνίστησε στην αναμέτρηση, καθώς πέτυχε δύο γκολ και σημείωσε το πρώτο τέρμα της καριέρας του σε τελική φάση Μουντιάλ. Η Νορβηγία επέβαλε τον ρυθμό της από την αρχή του αγώνα και έφτασε σε μια ευρεία νίκη, με τους Σκανδιναβούς να παίρνουν σημαντικό προβάδισμα στην πρεμιέρα τους στη διοργάνωση.

Οι Έστεγκααρντ και Θόρσβεντ σφράγισαν τη νίκη της Νορβηγίας στο δεύτερο ημίχρονο, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1 απέναντι στο Ιράκ.

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