Γαύδος: Επιχείρηση διάσωσης 38 μεταναστών από το Λιμενικό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Το Λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 38 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου, μετά τον εντοπισμό λέμβου στην οποία επέβαιναν.

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος συντόνισε την επιχείρηση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι μετανάστες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επιβαίνοντες δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας.

Το νέο περιστατικό προστίθεται στην αυξημένη μεταναστευτική κίνηση προς τη νότια Κρήτη και τη Γαύδο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 8.000 άτομα έχουν φτάσει στην περιοχή κατά το τελευταίο εξάμηνο, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι περισσότερες αφίξεις καταγράφονται στη νότια Κρήτη, ενώ η Γαύδος παραμένει βασικό σημείο εισόδου για σκάφη που αναχωρούν από τις ακτές της βόρειας Αφρικής.